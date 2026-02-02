「意外と知らない」選挙の仕組みを完全解説、負けても受かる“復活当選”の驚きのカラクリとは
すあし社長が、YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」にて「解散総選挙の投票の仕組みから注目ポイントまでをわかりやすく解説【この1本でわかる】」と題した動画を公開した。動画では、選挙制度の基礎知識を解説するとともに、「2026年に高市早苗氏が総理大臣に就任している」という近未来のIF設定を舞台に、政局の動きをシミュレーションしている。
すあし社長はまず、衆議院の解散について「総理が解散を宣言したその瞬間、465人の議員全員が即座に職を失う」と説明し、これを「全員選び直し」の制度だと定義する。選挙の仕組みに関しては、有権者が手にする2枚の投票用紙について詳述。1枚目は「地域代表を1人決める」小選挙区用、2枚目は「政党を選ぶ」比例代表用である。特に複雑なのが、小選挙区で落選しても比例代表で当選する「復活当選」のシステムだ。これは「重複立候補」制度によるものであり、当選の可否は「惜敗率（当選者の得票数に対し、どれだけ肉薄したかの割合）」によって決まるというロジックを、具体的な数値を用いて解説した。
動画の中盤以降では、2026年の仮想シナリオが展開される。そこでは、高市総理が「1月解散」という異例の決断を下し、長年続いた自民党と公明党の連立政権が終了。さらに、公明党と立憲民主党が合流し、巨大野党「中道改革連合」が誕生するという衝撃的な展開が描かれた。すあし社長はこの対立構造を、「自助・強い国家」を掲げる自民・維新ブロックと、「共助・平和主義」を掲げる中道改革連合ブロックによる、「国の設計図そのものの選択」であると位置付ける。
すあし社長は最後に、「何もわからなければ選ぶことすらできない」と述べ、知識を得た上で、周りの空気に流されず「あなた自身の価値観で選びましょう」と呼びかけた。一票の重みを再認識させ、実際の投票行動を促す形で動画は締めくくられている。
