米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズは2027年初頭に配信スタートとなりそうだ。HBO会長でCEOを務めるケイシー・ブロイズが米にて明かしている。

ブロイズはドラマ版「ハリー・ポッター」について「これまでも2027年と言ってきましたが、ある程度絞り込むとするなら、2027年初頭と言えるでしょう」とコメント。その上で「そうすると、“1月、2月、3月、4月のいつか？”と尋ねられるでしょうが、その点についてはまだお答えできません。2027年初頭とだけ申し上げます」と重ねている。

本作は、小説『ハリー・ポッター』シリーズ全7巻をそれぞれ1シーズンずつ忠実に描く壮大なドラマ化企画で、約10年にわたって制作が続く見込み。シーズン1は、2025年7月14日（現地時間）より英ワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで撮影が行われている。

2025年11月時点で、ブロイズはすでにシーズン2の脚本がしていると語っていたが、過密なスケジュールながら製作は順調ということだろう。

ドラマ版「ハリー・ポッター」の主要キャストには、ハリー・ポッター役でドミニク・マクラフリン、ロン・ウィーズリー役でアラスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役でアラベラ・スタントンが抜擢。子役には、ドラコ・マルフォイ役ロックス・プラット、パーバティ・パチル役アレッシア・レオーニ、シェーマス・フィネガン役レオ・ネビル・ロングボトム役アーリー、ローリー・ウィルモット、ダドリー・ダーズリー役アモス・キットソンらが名を連ねる。

大人キャストには、アルバス・ダンブルドア役で『教皇選挙』（2024）ジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役で『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）ジャネット・マクティア、セブルス・スネイプ役で「 時を戻せ、世界を救え！」パーパ・エッシードゥ、ルビウス・ハグリッド役で「ショーン・オブ・ザ・デッド」（2004）ニック・フロスト、クィリナス・クィレル役で『キング・オブ・シーヴズ』（2018）ルーク・タロン、アーガス・フィルチ役で「The Fast Show（原題）」ポール・ホワイトハウスらが起用されている。

また、映画音楽の巨匠、が、自身が設立した作曲家集団「ブリーディング・フィンガーズ・ミュージック」とともに本作の音楽制作に参加することもしている。

製作総指揮として加わる原作者のJ・K・ローリングも脚本をしており、世界中が本シリーズの動向に注目している真っ只中だ。早ければ1年後に待望のドラマシリーズが配信となると考えると、気持ちがはやるもの。ファーストルックや、未発表のキャスト、さらなる詳報を待ちたい。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は2027年初頭のリリースを目指して製作中。HBOおよびHBO Maxで配信開始。

