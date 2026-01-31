『名探偵プリキュア』結婚式場でティアラ探し 第1話あらすじ＆先行場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』の第1話あらすじ＆先行場面カットが公開された。2月1日より放送がスタートする。
【画像】変身前のプリキュアたち！『たんプリ』第1話の場面カット＆キャラ設定画
第1話「誕生！名探偵プリキュア！」は、14歳の誕生日をむかえ、母と家に帰ってきた明智あんなは、自分の部屋にペンダントが置かれていることに気づく。母からの誕生日プレゼントだと思い込んだあんながペンダントを身につけると、突如謎の妖精があらわれた。
ポチタンと名乗る妖精が「いっしょに来て、助けてほしいポチ！」と呼びかけると、ペンダントは輝き始め、ふたりは光に飲み込まれてしまう。
どこかに落下したあんなは、そこで探偵志望の女の子・小林みくると出会う。あんなとポチタンを「探偵テスト」の試験官だと思い込んだみくるは、あんなが靴をはいていないことに気づき、一緒に靴を買いに行くが、靴を選んでいる最中にポチタンが飛び出していってしまった。
ポチタンを追いかけていった先は結婚式場で、花嫁が大切なティアラをなくして困っていた。お手伝いを申し出たあんなは、みくるとティアラを探し始めるが。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
名乗りはキュアアンサーが「どんな謎でもはなまる解決！ 名探偵 キュアアンサー！」、キュアミスティックが「重ねた推理で笑顔にジャンプ！ 名探偵 キュアミスティック！」、キュアアルカナ・シャドウが「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」、キュアエクレールが「解き放て！内なる真実の香り 名探偵 キュアエクレール！」となっている。
なお、キュアキュンキュン、キュアマジェスティなど、キャラクターカラーが紫のプリキュアは多数登場していたが、作品の宣伝担当者によると「キャラクターカラーが紫の主人公プリキュアは初」と説明している。
■キャラクター紹介
・キュアアンサー／明智あんな（あけち あんな） （CV：千賀光莉）
2027年からタイムスリップしてやってきた中学2年生の女の子。困っている人がいたら見過ごせない、ウソをつけないまっすぐで思いやりのある性格。考えるよりも直感で答えを出すタイプ。1999年のまことみらい市で出会ったみくると「キュアット探偵事務所」で生活を共にしている。口癖は「はなまる！」誕生日は「1月24日」
・キュアミスティック／小林みくる（こばやし みくる） （CV：本渡楓）
不器用だけどまっすぐな中学2年生の女の子。名探偵を目指して、まことみらい市の「キュアット探偵事務所」にやってきたばかり。探偵知識が豊富で誰よりも頑張り屋さん。直感よりも考えて答えを出すタイプ。かわいいものが何よりも大好き。誕生日は「4月22日」
・キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか（もりあ るるか） （CV：東山奈央）
「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物。誕生日は「11月1日」
・キュアエクレール
正体不明の謎のプリキュア…！放送をお楽しみに…！
（C）ABC-A・東映アニメーション
