ジョン・テリー氏が米国のオークションであるGoldin主催の子ども向けチャリティに参加し、自身がこれまでの対戦相手と交換してきたユニフォームを出品したことが話題を呼んだと『THE Sun』が伝えている。

テリー氏はチェルシーの名CBでありキャプテンとして数々のタイトルをクラブにもたらしたレジェンドで、キャリアを通じて数々の名勝負を演じてきた。その中でリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ティエリ・アンリ氏らといったサッカーの歴史を代表とする選手たちと交換してきたユニフォームをオークションにかけ、約41万ドル（約6,354万円）を寄付したという。

中でも高額だったのは2006年のチャンピオンズリーグでメッシと交換したユニフォームで18万3000ドル（約2,815万円）だ。史上4番目に高価なサッカーユニフォームとして落札されたこのユニフォームは、バルセロナがCLを優勝した年であり、当時はまだメッシが19番を背負っていたことに加えて、あまり出回っていないオレンジのアウェイユニフォームであることもこの額がついた要因だとされている。

そして、メッシに続いて高額で落札されたものが、マンチェスター・ユナイテッド時代のクリスティアーノ・ロナウドが試合で着用し、テリー氏宛てにサインが書かれたもので$11万5900ドル（約1,783万円）で、アンリ氏がアーセナルでシーズン無敗優勝の伝説を作った2003年に着用したもので9万3820ドル（約1,443万円）と続いた。

テリー氏は2024年8月にジョン・テリー財団を立ち上げ、子ども向け慈善団体に支援を行ってきており、今回もその活動の一環とされている。