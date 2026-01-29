「やべー。天才が本気出して来てる」佐々木朗希の筋トレ姿に反響「プリケツ可愛すぎ！！！」「すごい」
ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は1月29日、自身のInstagramを更新。格好いいトレーニングショットを公開しました。
【写真】佐々木朗希がトレーニングに励む姿
コメントでは、「プリケツ可愛すぎ！！！！！」「頑張って下さい」「強そう」「世界一の投手への道、今年も応援してます！！！！」「すごい 思わず息止めて見てた」「筋トレで更にパワーアップお願いします」「めっちゃかっこいいですよ」「やべー。天才が本気出して来てる」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「強そう」筋トレの絵文字を添えて、モノクロ写真を2枚載せている佐々木選手。自身がトレーニングをする姿です。室内ですが、帽子をかぶり、長袖と短パン、タイツというスタイルでバーベルを持ち上げています。
「シーズン通してチームに貢献できるように頑張ります」佐々木選手は今回の投稿が新年初めの更新です。前回は2025年12月31日で「2025年シーズンもありがとうございました」と、ファンへの感謝の気持ちをつづっていました。「来年はシーズン通してチームに貢献できるように頑張ります また来年会いましょう」の言葉通り頑張っているようです。佐々木選手の活躍が楽しみですね。
