ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は1月29日、自身のInstagramを更新。トレーニングをする姿を披露しました。（サムネイル画像出典：佐々木朗希選手公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は1月29日、自身のInstagramを更新。格好いいトレーニングショットを公開しました。

筋トレの絵文字を添えて、モノクロ写真を2枚載せている佐々木選手。自身がトレーニングをする姿です。室内ですが、帽子をかぶり、長袖と短パン、タイツというスタイルでバーベルを持ち上げています。

コメントでは、「プリケツ可愛すぎ！！！！！」「頑張って下さい」「強そう」「世界一の投手への道、今年も応援してます！！！！」「すごい　思わず息止めて見てた」「筋トレで更にパワーアップお願いします」「めっちゃかっこいいですよ」「やべー。天才が本気出して来てる」などの声が上がりました。

「シーズン通してチームに貢献できるように頑張ります」

佐々木選手は今回の投稿が新年初めの更新です。前回は2025年12月31日で「2025年シーズンもありがとうございました」と、ファンへの感謝の気持ちをつづっていました。「来年はシーズン通してチームに貢献できるように頑張ります　また来年会いましょう」の言葉通り頑張っているようです。佐々木選手の活躍が楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)