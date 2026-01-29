「撮影期間は半年から1年ほどだそうで、Snow Manのレギュラー番組やコンサートツアーに目黒さんは参加しない見込み。しばらくの別れを惜しんで送別会が催されたそうです」（芸能関係者）

ドラマ『SHOGUN 将軍』（ディズニープラス）のシーズン2の撮影に参加するため、カナダへと発った目黒蓮（28）。カナダ滞在中はSnow Manとしての活動を一時休止する。

「Snow Manとしての休止前最後の仕事となったのが、コンサートツアーの1月18日の大阪公演。メンバー全員から目黒さんに宛てた激励のビデオメッセージが公開されました。

涙もろいイメージのある目黒さんですが、意外にも公演で涙を流すことはありませんでした。グループを不在にするからには強い覚悟を持たなくてはという思いだったのでしょう。逆に目黒さん以外のメンバーは目を潤ませる場面がありました」（音楽関係者）

送別会が行われたのはこの前日の17日。

「メンバー全員とスタッフも含めて20人ほどで大阪の焼肉店に行ったそうです。昨年11月から始まった今回のツアー期間中はたびたび食事会が開かれていたといいますが、多忙でメンバー全員がそろう機会はなかったそう。この日はようやく全員が参加できたということもあり、かなり盛り上がったとのことでした」（前出・芸能関係者）

実はSnow Manを語るうえで、焼肉というのは重要なキーワードのようで……。

「初めてメンバーだけで食事をしたのが焼肉店だったそうです。’23年、メンバーそれぞれが不安や葛藤を抱えていたのを見かねて、目黒さんが誘ったのだとか。今後について話し合う機会となり、思い出深い出来事だったといいます。

それ以降もグループで食事をする際は焼肉店を選ぶことが多いようです」（前出・芸能関係者）

今回は大所帯での送別会となったが、

「Snow Manの食事会では、じゃんけんで勝った人が払うというのがルール。この日は最年長の深澤辰哉さん（33）が支払いをしたそうです。といっても今回のツアー中の食事会は、深澤さんがじゃんけんに勝つことがかなり多かったとか（笑）」（前出・音楽関係者）

目黒が飛び立った後の1月21日の会見では、「めめが『俺も成長して帰ってくるから、みんなも成長した状態でまた再会しようね』って言ってくれた」とラウール（22）が明かしている。

「『SHOGUN』の撮影を終えて帰国したら、目黒さんはメンバーとの再会を喜ぶでしょう。9人全員の成長が確認できたら、その感慨に涙を流して“おかえり会”の支払いを持つかもしれませんね」（前出・音楽関係者）

早くも帰国が待ち遠しいーー。