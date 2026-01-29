【北京＝吉永亜希子、上海＝田村美穂】東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダが２８日、中国に到着し、日本からパンダがいなくなった。

パンダの貸与は研究目的とされているが、中国の習近平（シージンピン）政権は首脳外交のカードとして利用する傾向を強めている。日中関係の悪化で両国首脳の会談の実現は見通せておらず、日本の「ゼロパンダ」の長期化は避けられない状況だ。

中国中央テレビによると、双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）（ともに４歳）は２８日、中国四川省成都市の空港に到着後、約１８０キロ・メートル離れた同省雅安市の「ジャイアントパンダ保護研究センター」に陸路で移動した。東京都によると、雅安市に到着後、中国側から「２頭の健康状態に問題はない」と報告を受けたという。

日本側は今回の２頭の返還前から新たな貸与を働きかけてきたが、実現しなかった。昨年１１月の高市首相の台湾有事を巡る国会答弁以降、中国政府は発言撤回を求めて対日圧力を強めており、日中関係が影響した可能性がある。

近年の中国は、相手国との首脳会談を機に、新たなパンダの貸与を決めるケースが多い。

昨年１１月に首脳会談を行ったドイツとは今月、１０年の予定で２頭のパンダを貸し出す協定を締結した。韓国とは、李在明（イジェミョン）大統領が今月５日に習国家主席と会談した後、新たなパンダ貸与について実務者協議が始まったと韓国メディアが報じた。

フランスのマクロン大統領が訪中した昨年１２月初旬には、中国野生動物保護協会が、現在フランスの動物園で飼育されている２頭の返還後、仏側に新たなペアを２０２７年に送ることを発表している。

日中関係筋は、パンダの貸与が「首脳の往来とひもづいている」と分析する。

中国政府は現在も国連で日本批判を展開するなど、対日強硬姿勢を崩していない。昨年実施が調整されていた日中韓首脳会談の実現の見通しも立たず、日中間の首脳往来は困難な状況が続くとみられる。