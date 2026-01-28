クロちゃん、“将来が心配な人気女芸人”を実名告白「3年後怖い。好感度を上げすぎた」
テレビ番組「クロナダル」にて、安田大サーカスのクロちゃんが、現在飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍する人気女芸人の将来に警鐘を鳴らす一幕があった。
『クロナダル』（テレビ朝日系）は、クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルという、毒舌と本音が売りの二人がＭＣを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也をゲストに迎え、芸能界の裏話をこっそり語り合う企画が行われた。
番組中、クロちゃんが「この人危ないかもな」と実名を挙げたのが、人気芸人のやす子である。クロちゃんは、やす子の現状について「やす子は好感度高いけど、意外と毒を吐く子だったから」と分析。続けて「変に好感度を上げすぎたらヤバいんじゃないかなと思って、俺、3年後怖いなと思ってたの」と、現在のクリーンなイメージと本来の芸風のギャップが、将来的に仇となる可能性を指摘した。
これに対し、しんいちも「確かに小っちゃい炎上が増えた」と同意。大津は、やす子がトークライブなどで「攻めの一言」を言うようになったイメージがあると同調した。ナダルが「芸人として笑かすために一歩踏み込むのは必要ではないか」と疑問を呈すると、クロちゃんは「24時間テレビで走ったりして、色んなことで好感度が上がりまくっている状態ですると、ちょっと毒を吐くだけでボケに捉えてもらえない」と、好感度が足かせになる危険性を熱弁した。