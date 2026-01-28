¡ØNARUTO¡Ù¤È¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¡È¼ÌÎØ´ã¡É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡Éý¹¤¤À¤Âå¡¦¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤È¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤ÎÁÖ²÷·ÏÌÜÌô¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¡ÊR¡Ë¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡£1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼b NARUTO(¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±)¡Ù¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼ ¥³¥ó¥¿¥¯¥Èb NARUTO(¤Ï¤¿¤±¥«¥«¥·)¡Ù¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¥×¥íd NARUTO(¤¦¤Á¤Ï¥¤¥¿¥Á)¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥¹¥±¤¿¤Á¤Î¡È¼ÌÎØ´ã¡É¤¬¡ªÃæÌÌ¤â¥Ü¥È¥ë¤â´°àú¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿´ßËÜÀÆ»Ë¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÇ¦¼Ô¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»àÆ®¤ä²áµî¤Î°ø±ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤ÎÄ¹¡¦²Ð±Æ(¤Û¤«¤²)¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢60°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÃ±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¸½ºßÀ¤³¦145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤Ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¼ÌÎØ´ã¡É¤Ï¡¢¥µ¥¹¥±¤¿¤Á¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ó»È¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÈÆ·¡É¡£¤½¤Î¡ÈÈè¤ì¡É¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥±¥¢¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¡ÊR¡Ë¡Ù¤È¡¢ºîÃæ¤Ç¡ÈÆ·¡É¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½Ñ¤òÁà¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜ³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¡×¤ò¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¡£ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò°õºþ¡£Î¢ÌÌ¤äÅºÉÕÊ¸½ñ¤Ç¤â¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¡¢ÅºÉÕÊ¸½ñ¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ë¤â³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ·¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼b NARUTO(¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±)¡Ù¡¢¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼ ¥³¥ó¥¿¥¯¥Èb NARUTO(¤Ï¤¿¤±¥«¥«¥·)¡Ù¡Ø¥í¡¼¥È¥¸¡¼¥×¥íd NARUTO(¤¦¤Á¤Ï¥¤¥¿¥Á)¡Ù¤Ï¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£
