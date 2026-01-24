バナナの皮で滑って転んだ経験のある人…７．４％もいる！「家でこけて５針縫いました」「マリカーかよ！」
情報通信の株式会社ワカモノリサーチが運営するマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日までに、全国の現役高校生（男女）を対象に実施した「あなたはバナナの皮で滑って転んだことがありますか？」というアンケート調査の結果を公開。７．４％の高校生が「滑って転んだことがある」と回答したことが分かった。以下は同サイトに寄せられた声。
【バナナの皮で滑って転んだことがある高校生の声】
「道端に落ちていたから」
「道路で見てなかったら踏んでた」
「常に上を見て道をあるいているから」
「道のど真ん中にバナナ落ちてて転んだ」
「家でバナナふんでこけて５針縫いました」
「給食後の教室で転んだから」
「落として踏んでみた」
「踏んでみたら確かに滑ったから」
「滑るのか気になった。でも失敗した」
【バナナの皮で滑ったことのない高校生の声】
「バナナの皮が落ちてるのを見たことがない」
「バナナの皮がまず地面にない」
「バナナの皮に出会わないから」
「そんな状況に出会ったことがない」
「あるか！ マリカーじゃないんですよ！」
「落ちてたとしても色で気づくと思う」
「バナナがあるなら避ける」
「バナナの皮が地面に落ちてたらこわいよ」
「よく下を見ている」
「バナナが落ちていないか気をつけている」
「何かをしながら歩かないから目の前に何か落ちてたら避ける」
「周りをよく見てそんなことならないように気をつけている」
「バナナを食べたら絶対にゴミ箱にすてる」
「バナナの皮はちゃんと捨てる」
「バナナをそこら辺に捨てない」
「そもそもバナナの皮を床に投げない」
「ポイ捨てする人がいない」
「日本の道は綺麗だから」