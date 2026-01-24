情報通信の株式会社ワカモノリサーチが運営するマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日までに、全国の現役高校生（男女）を対象に実施した「あなたはバナナの皮で滑って転んだことがありますか？」というアンケート調査の結果を公開。７．４％の高校生が「滑って転んだことがある」と回答したことが分かった。以下は同サイトに寄せられた声。

【バナナの皮で滑って転んだことがある高校生の声】

「道端に落ちていたから」

「道路で見てなかったら踏んでた」

「常に上を見て道をあるいているから」

「道のど真ん中にバナナ落ちてて転んだ」

「家でバナナふんでこけて５針縫いました」

「給食後の教室で転んだから」

「落として踏んでみた」

「踏んでみたら確かに滑ったから」

「滑るのか気になった。でも失敗した」

【バナナの皮で滑ったことのない高校生の声】

「バナナの皮が落ちてるのを見たことがない」

「バナナの皮がまず地面にない」

「バナナの皮に出会わないから」

「そんな状況に出会ったことがない」

「あるか！ マリカーじゃないんですよ！」

「落ちてたとしても色で気づくと思う」

「バナナがあるなら避ける」

「バナナの皮が地面に落ちてたらこわいよ」

「よく下を見ている」

「バナナが落ちていないか気をつけている」

「何かをしながら歩かないから目の前に何か落ちてたら避ける」

「周りをよく見てそんなことならないように気をつけている」

「バナナを食べたら絶対にゴミ箱にすてる」

「バナナの皮はちゃんと捨てる」

「バナナをそこら辺に捨てない」

「そもそもバナナの皮を床に投げない」

「ポイ捨てする人がいない」

「日本の道は綺麗だから」