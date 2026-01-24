年が明けたら、競馬界に丸刈りが増えていた。井上敏樹騎手、西村淳也騎手、西塚洸二騎手ら４人のジョッキーが丸刈りになっていたので、気になって理由を調べた。

そのなかでも注目したのは、いがぐり頭のイメージが最も強い田口貫太騎手（２２）＝栗東・大橋。師匠である大橋勇樹調教師から「１００勝までは丸刈りでいるように」と指導されていた田口。昨年８月末にＪＲＡ通算１００勝を達成し、減量が取れたと同時に見事に“丸刈り脱却”を果たしたが、新年からまたすっきりヘアに逆戻り。ファンをザワつかせた散髪の真相を尋ねると、「去年の成績が不甲斐なかったので、気合、入れました！！まだまだなので頑張ります！」と返信が来た。１１月にお会いした時にも「岩田（康誠）さんと約束をしているので、年内の成績によって坊主にします」と話していたため、先輩からの“愛のムチ”を受けてのヘアスタイル変更だった。

心機一転の田口は２４日、京都２Ｒで３番人気のリアルアルバ（牡３歳、栗東・大橋）で久々の勝利をゲット。４角を２番手で回り、最後の直線で力強く抜け出すとそのまま押し切った。昨年１１月１６日以来の勝ち星。連敗を「１３２」で止め、スランプを脱出した。この日の京都メイン睦月Ｓでは、有力馬の一頭であるニホンピロキーフ（牡６歳、栗東・大橋）とコンビを組む。このまま勢いに乗って、勝ち星も髪の毛も伸ばしてほしい。（デイリースポーツ・野里美央）