２００１年に放送されたフジテレビ系・月９ドラマの再放送が２３日に始まり、ネットが沸いた。

「イケメンとスイーツとミスチル盛り沢山（だくさん）のドラマ」「仕事どころじゃないんだけど！」「神ドラマ」とネットはくぎ付け。滝沢秀明氏主演の「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」だ。

よしながふみの「西洋骨董洋菓子店」が原作。元ボクサーで大のケーキ好きの店員・エイジ（滝沢秀明）を中心に、エイジが慕う天才パティシエ・小野（藤木直人）と、ケーキにまったく興味の無い超辛党のオーナー・橘（椎名桔平）の３人が営業している小さな洋菓子店「アンティーク」を舞台にしたハートフルコメディーだ。

３人の他にも小雪、阿部寛、えなりかずき、八千草薫さん、眞鍋かをり、子役時代の大島優子など豪華キャストが出演。Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの「ｙｏｕｔｈｆｕｌ ｄａｙｓ」が主題歌で、劇中にもミスチルの楽曲が多く使用されている。

２５年前の名作カムバックにネットは歓喜。「超豪華なキャストだよねー」「イケメンだらけ」「てか２５年前なのか」「神ドラマ」と思わずくぎ付け。また「今や社長業に専念のタッキー」「また地上波で滝沢さんを見られる日が来るなんて嬉（うれ）しい」「タッキー現役復帰しませんか？」「ひっさしぶりにテレビでタッキー見たなー！」「テレビからタッキーの声が聞こえてびっくり！！アンティーク！！」と滝沢氏に喜んだ。

ミスチルの楽曲も存在感があり、「隙あらばＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」「ミスチル流れまくる」「挿入歌全部ミスチルでめっちゃ好きだったな」「こんなにＢＧＭがミスチルだらけだったっけ？」と沸いた。