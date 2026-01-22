人気ヘアサロン「SHIMA」創業者の嶋義憲さん死去 83歳 1960年代に渡米、日本の美容界に新風を吹き込む
東京都内で10店舗を展開する人気美容室「SHIMA」創業者の嶋義憲さんが、1月5日に死去した。83歳。同店の公式インスタグラムが21日、発表した。
【写真】「SHIMA」創業者の嶋義憲さん
嶋さんの娘であり代表取締役の嶋香緒里氏名義のコメントで「弊社創業者 嶋 義憲が昨年より病気療養中でございましたが、令和8年1月5日に83歳にて永眠いたしました」と報告。
「誰よりも厳しく、誰よりも審美眼があり、そして誰よりも先を見ていた父。常に“カッコいい！見事！”を追い求め、自分にも、人にも妥協のない高いレベルを求める。それは時に厳しく、周囲には苦しさも伴いましたが、その分、深く成長させられました」と美容としての父の姿を回想した嶋代表。
「若き日に単身アメリカ・シアトルに渡り、見たことのない世界で受けたセンセーショナルな刺激。その経験が、父の人生の核を作り、53年という長きにわたり、第一線で美容室『SHIMA』を経営する情熱を持続させたのだと思います」とリスペクトを込めた。
そして「美容師として、そして経営者として、長年多くの人を育て、引っ張り続けてきた父。これからは父の教えを胸に、更に精進して行きます」と天国の父へ誓った。
嶋さんは1960年代に渡米して美容師のライセンスを取得し、帰国後の71年に創業。原宿・青山・銀座といったファッション感度の高い街に店舗を展開し、日本の美容界に新風を吹き込むサロンを確立させた。現在は東京に10店舗とアメリカ・ロサンゼルスに1店舗を構える。
昨年9月には自身の若き日を自らつづった書籍「The Philosophy of SHIMA」を発売した。
