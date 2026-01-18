GRYPHLINEは、1月22日にリリースする『アークナイツ：エンドフィールド』の事前ダウンロードが1月20日より開始されることを発表した。

1月16日に配信されたリリース予告特別番組では、正式リリースPVが公開された。リリース記念特典として、合計最大135回分相当のスカウトを含む報酬のほか、★6オペレーター「アルデリア」、★6武器「蒼星の囁き」、★6武器選択箱×2などが用意されている。全世界での事前登録数は3,500万を突破し、達成報酬として「通常スカウト券」×20や★5オペレーター「スノーシャイン」などが配布予定だ。

正式リリース後は「灼熱焔痕」「ふわふわトランスポーター」「超イケイケカラフル」の3つのピックアップスカウトが順次開催される。

また、東京タワーや福岡タワーなど日本全国5大タワーとのコラボレーションが決定。1月22日からはアニメイトカフェ Gratte 11店舗や池袋のCafé&Bar RAGE STとのコラボも実施される。SHIBUYA TSUTAYAでのポップアップイベントや、日本を含む世界4か国でのポップアップストア展開も予定している。（文＝リアルサウンド編集部）