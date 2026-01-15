¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬´±Å¡¤Ç¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¿Í¤À¤±¡×¡¡¥Ö¥ì¡¼¥óÉÔÂ¤Î¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤ÎÎ¢Â¦
¡¡ÎòÂåºÇÄ¹¤Î¼óÁêºß¿¦Æü¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÂÇÜ»á¤ò»Õ¤È¶Ä¤°¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ë´ù¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢¸øÌ³¤Ç¤âÀä¤¨¤º¾Ð¤ß¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¥´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Öº£¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢´±Å¡¤Ç¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï2¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ëÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤À¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢°ì¿Í¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡Ê56¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÈÓÅÄÍ´Æó¼óÀÊ¼óÁêÈë½ñ´±¡Ê62¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Æ¾ÊÄ£¤«¤é¥¨¡¼¥¹µé¤Î´±Î½¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÈë½ñ´±¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼óÁê¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ø½ÐÆþ¤ê¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ð»º¾Ê½Ð¿È¤ÎÈÓÅÄ»á¤À¤±¡£Îã¤¨¤ÐºâÌ³°Æ·ï¤Ê¤é¡¢ºâÌ³¾Ê¤«¤é½Ð¸þ¤·¤¿Èë½ñ´±¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ¾ÀÜËÜ¾Ê¤Î»öÌ³¼¡´±¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¡´±¤¬ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡Ê66¡Ë¤ØÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÎ®¤ì¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÈÓÅÄ»á°Ê³°¤Î´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤ºË×¸ò¾Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÊÒ»³¤µ¤ó¤¬»öÌ³¼¡´±¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬°Æ·ï¤ò¿Ê¤á¤ë¿¿µÕ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ï¼¡´±¸õÊä¡¦µÈÌî°Ý°ìÏº»á¡Ê56¡Ë¤ò¡¢Èë½ñ´±¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤â¿åË¢¤Ëµ¢¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤Î¾ò·ï¤ÏÉÕ¤¯¤¬¡¢µìÍè¤Î´·Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼óÁê¤ÈÂç¿Ã¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¹ñ¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ê¤éÏÃ¤ÏÁá¤¤¡£¤¿¤À¡¢²â¤¬´Ø¤Ç¤Ï¡ÈºâÌ³¾Ê¤Ï¥Þ¥·¤ÊÊý¡É¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
³°¸ò¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤¬¤ª¤é¤º¡Ä¡Ä
¡¡¤µ¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖºÇ°¤Ê¤Î¤¬³°Ì³¾Ê¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ê¤É¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¹ñºÝ´Ø·¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°Ì³¾Ê½Ð¸þ¤ÎÈë½ñ´±¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Âç¿Ã¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Ì³Áê¡Ê70¡Ë¤ÈÌ©¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤»öÌ³¼¡´±°Ê²¼¡¢¶ÉÄ¹¤ä¿³µÄ´±¤¬´±Å¡¤ØÆü»²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¹â»Ô»á¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ï³°Ì³¾Ê¤À¤±¤¬Æ°¤¤¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÊñ³çÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÈÃÏµåµ·¤òÐíâ×¤¹¤ë³°¸ò¡É¤Î¥»¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏÎÉ¤¤¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÈÁíÍý¤ÎÊ¬¿È¡É
¡¡ÆÃÌ¿Ã´Åö¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ë½¢¤¤¤¿º£°æ¾°ºÈ»á¡Ê67¡Ë¤È¤â¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö·Ð»º¾Ê½Ð¿È¤Îº£°æ»á¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤ËÈë½ñ´±¤«¤é¼óÁêÊäº´´±¤Ë½¢¤¡ÈÁíÍý¤ÎÊ¬¿È¡É¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿³°¸òÀïÎ¬¤òÉÁ¤¡¢¿û¡¦´ßÅÄÎ¾À¯¸¢¤Ç¤âÆâ³Õ»²Í¿¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤âÂÐÃæÀ¯ºö¤Çº£°æ»á¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤º·ã¤·¤¤¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ï³°Ì³¾Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÀ§Àµ¤·¤è¤¦¤ÈÃé¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¹â»Ô»á¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¿ô¡¹¤ÎÌñ²ð»ö¤òÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
