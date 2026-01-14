¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×Êª¤ò²õ¤¹»Ò¶¡¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÀìÌç²È¤¬3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÆ»»³¥±¥¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤ÆCh¡Ú¸µÃæ³Ø¹»¶µ»ÕÆ»»³¥±¥¤¡Û¡×¤Ç¡Ö¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÊª¤ò²õ¤¹»Ò¶¡¤ÎËÜ²»¤È¿Æ¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNGÂÐ±þ¤ò´°Á´²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÉ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê²È¶ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿´Íý¤È¡¢¿Æ¤¬¼è¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ»»³»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êª¤ò²õ¤¹¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤Ç¡¢Æüº¢¤ÎÉÔËþ¤¬¹ÔÆ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥±ー¥¹¡£2¤ÄÌÜ¤ÏADHD¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾×Æ°À¡×¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Ï¡Ö¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿Æ¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤ººÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î·ù¤¬¤ë°Õ¸«¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¤ä¤á¡¢µÕ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×2¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×¡£¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÉ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê²È¶ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬È¿È¯¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤Î°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¤Þ¤ÀÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÅÙ¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×3¤Ï¡ÖÂåÂØ°Æ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤À¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤ËÊª¤ò²õ¤¹°Ê³°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é³°¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡×¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë½¤ì¤Æ¿Æ»Ò¤É¤Á¤é¤«¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤½¤¦¤Ê´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º·Ù»¡¤ä»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡¢ÀìÌç²È¤È¤¤¤Ã¤¿Âè»°¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯Â¥¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ»»³»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êª¤ò²õ¤¹¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤Ç¡¢Æüº¢¤ÎÉÔËþ¤¬¹ÔÆ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥±ー¥¹¡£2¤ÄÌÜ¤ÏADHD¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾×Æ°À¡×¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Ï¡Ö¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿Æ¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤ººÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î·ù¤¬¤ë°Õ¸«¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¤ä¤á¡¢µÕ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×2¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×¡£¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÉ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê²È¶ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬È¿È¯¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤Î°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¤Þ¤ÀÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÅÙ¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×3¤Ï¡ÖÂåÂØ°Æ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤À¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤ËÊª¤ò²õ¤¹°Ê³°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é³°¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡×¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë½¤ì¤Æ¿Æ»Ò¤É¤Á¤é¤«¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤½¤¦¤Ê´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º·Ù»¡¤ä»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡¢ÀìÌç²È¤È¤¤¤Ã¤¿Âè»°¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯Â¥¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¤ÇÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÏNG¥µ¥¤¥ó¡© »×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý
»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬²òÀâ¡ª»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌë¹¹¤«¤·¤òËÉ¤®À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡Ú»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÄ¾ÅÁ¡Û¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¼õ¸³À¸¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡¢¿Æ¤¬º£¤¹¤°¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡ÚÆ»»³¥±¥¤¡Û¤¬Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤Î¤ªÉãÍÍ¡¦¤ªÊìÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ»´ü´Ö¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡¦¹â¹»¼õ¸³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈë·í¡¦ÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·èºö¡¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆÃÄ§¡¦È¿¹³´ü¤Î»Ò°é¤ÆÊýË¡¤Ê¤É¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tyugaku.net/