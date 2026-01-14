ÂçÊ¬»ÔÃæ¿´Éô¤Î¡Ö¼ãÁð¸ø±à¡×¤Ï¼ÇÀ¸²½¡¡¡ÖÂç¼ê¸ø±à¡×¤Ï¥¹¥±¥ÜーÀìÍÑ»ÜÀß¤Ë¡¡º£½Õ°Ê¹ß¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¤Ø
¡Ö¼ãÁð¸ø±à¡×¤ò¼ÇÀ¸²½¡¢7·îº¢¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
ÂçÊ¬»ÔÃæ±ûÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ãÁð¸ø±à¡×¡£³¹Ãæ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÁð¸ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Î¼þÍ·À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê»ÔÌ±¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢2025Ç¯¤Î12·î¤«¤é¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ÇÀ¸²½¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë¡Ö¼ÇÀ¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÂ¤ì¤ëÂæ¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µÙ¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤Þ¤·¤Æ³¹¤ÎÃæ¤À¤«¤é¡×
¹©»ö¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»¡£¼ÇÀ¸¤ÎÍÜÀ¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ7·î¤´¤í¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï±àÆâ¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Ä£¶á¤¯¤ÎÂç¼ê¸ø±à¤Ë¡Ö¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¡×À°È÷Ãæ
°ìÊý¡¢¹ñÆ»197¹æ±è¤¤¤Î¸©Ä£¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç¼ê¸ø±à¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÊ¬»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¦¿ÀÅÄ½Ó°ì¤µ¤ó¡Ë¡ÖÂç¼ê¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¤ò¸½ºß·úÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯9·î¤ËÂç²ñ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢»Ô¤Ï¤ª¤è¤½5200Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ»ÔÆâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÀìÍÑ»ÜÀß¤òÀ°È÷¡£¸½ºß¤Ï±àÆâ¤ÎÊÞÁõ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÊ¬»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¦¿ÀÅÄ½Ó°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤É¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î³èÌö¤Î¾ì¡¢¾¡Éé¤Î¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÇÀ¸¤Î¹¾ì¤Ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¾ì¡£2026Ç¯¤ÏÂçÊ¬»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¿·¤·¤¤¸òÎ®¤Î¾ì¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£