¡ÚÄÉ²±¤ÎµþÀ®ÇÕ¡Û97Ç¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¡¡Â¾ÇÏ´Ø·¸¤Ê¤·¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¡¡3ºÐ½Õ¤À¤±¤Î°µÅÝÅª¤Êµ±¤
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ÎÇÏÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤«¡©¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£¡ÖÂ®¤µ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»Â¿·¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡Ä¡£
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÇÏÌ¾¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎµþÀ®ÇÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Â¾ÇÏ¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Âç³°8ÏÈ10ÈÖ¤«¤é¥Ý¥³¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç½Ð¤Æ¡¢Ìó1ÇÏ¿È½ÐÃÙ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¡£Ã±¾¡1.2ÇÜ¡¢°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥í¥¹¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åª¾ì¶Ñµ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤ËÁ´¤¯¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉáÄÌ¤ÏÂ¾ÇÏ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¶î¤±°ú¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¶î¤±°ú¤¤ÏÌµÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¡£ÇÏ·²¤Î²£¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾ÇÏ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Â©¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æâ²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤È¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Î¼êÁ°¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Á°¤Ø¤È°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤à¤È¡¢4³Ñ¤Ç¤Ï³°¤Î2ÈÖ¼ê¡£Àä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²¤¿¥Ï¥³¥Í¥Ð¥ó¥¸¥ç¡¼¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤«¤ï¤¹¡£Åª¾ìµ³¼ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¼ê¹Ë¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤À¤¬¡¢¸åÂ³¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Á¤®¤ì¤¿¡£6ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¡£Á´¤¯¥â¥Î¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¤ï¤º¤«¤ËÊª¸«¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç°ìÈ¯¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¡£Íø¸ý¤ÊÇÏ¤Ê¤Î¤ÇÄ´¶µ¤Ç¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¤¡£NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡Åª¾ìµ³¼ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢3ºÐ½Õ¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤È°ÂÅÄµÇ°¡£NHK¥Þ¥¤¥ëCÄ¾Á°¤ËÇ±ºÃ¤·¡¢²óÈò¤·¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÅÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï3Ãå¤Ë¹¥Áö¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢11Ç¯¤Ë3ºÐÇÏ¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Í¥¾¡¤·¡¢3ºÐÇÏ¤Î°ÂÅÄµÇ°½ÐÁö¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Î²÷Áö·à¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤ÏÄÞ¤¬¼å¤¯¡¢3ºÐ½Õ¤Îµ±¤¤¬Ä¹¤¯»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì½Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Îµ±¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¡£