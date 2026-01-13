元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。

久米さんは19年7月、NHK情報番組「あさイチ」に生出演。「テレビの役割・メディアの今後」というテーマで意見を求められ、NHKの生放送にもかかわらず「NHKは民間放送になるべき」などと話し、ネット上で反響を呼んだことがある。

久米さんはさらに「（NHKは）独立した報道機関になるべき。政治ニュースとか、社会を伝える、世界情勢を伝える放送局が、その国の国家に人事と予算の首根っこを握られているというのは、絶対的に間違っています。これはあってはいけないことだと思うんですね。先進国にそういうことはあってはいけません。絶対に報道機関は独立していなきゃいけない」などと強い語調で言い切り、当時、脳科学者の茂木健一郎氏が「久米無双（笑）。こういう番組を放送するNHKは、大いに応援したいです。自己批評的メタ認知的 ここからコメディに昇華する方向もある！」とツイートするなど、久米さんの放送局への確固たる持論が話題を呼んだ。

久米さんの訃報が流れた後、X（旧ツイッター）上では、同番組出演時の切り抜き動画が拡散するなど、改めて反響を呼んでいる。