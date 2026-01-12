デビューを圧勝したシルバーステート産駒に競馬ファンが衝撃を受けている。１２日に京都競馬場で行われた３歳新馬（芝１６００メートル）は、１番人気のニシノサリーナ（牝、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が余裕しゃくしゃくの逃げ切り勝ち。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド入りするほどの反響を見せている。

重賞２勝馬セイウンハーデスの全妹の同馬は、６番枠から抜群のスタートを決めると、そのまま自然とハナへ。半馬身ほどのリードを保ちながら快走し、直線に入っても勢いは衰えず。鞍上の池添謙一騎手はムチを使わないどころか、ほとんど手綱もしごかないまま。どんどん後続を突き放し５馬身差をつけた。勝ち時計は１分３５秒９（良）。

衝撃的な勝ちっぷりに、池添騎手は「スピードの違いでハナに行きました。直線でも余裕があって、完勝かなと思います」などとコメント。橋口調教師も「今日の感じなら、重賞でも通用すると思います」と期待を口にした。もちろんＳＮＳ上でも「脚が他と違いすぎたパターン」「こりゃ重賞戦線待ったなしですわ」「普通にＧ１取れる器」「異常に強い馬を久しぶりに見た感じがする」「スピードもちがう…すね…ﾂﾖｲ」「いやーしかし強いなこいつ。」「着差つけての大勝だったしクラシックもチャンスあるかも！！！」「桜花賞で見たいなぁ」「ウイニングポストで見る挙動だ……」など驚きとともに賛辞の声が上がっている。