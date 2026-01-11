3°ÌºÚ¡¹½ï¡¢2°Ì¹À¥¤¹¤º¡ª´Ú¹ñÉ÷¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦·ÝÇ½¿Í1°Ì¤Ï¡Äà¥·¥ã¡¼¥×¤Ê´ãº¹¤·áÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Î¿Íµ¤½÷Í¥
¡Ö´Ú¹ñÉ÷¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦½÷À·ÝÇ½¿Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¶¥»¥à¡ÊTHE SAEM¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¶¦Æ±¤ÇÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1°Ì¤Ï¡ÄÄ«¥É¥é¤ÇÃíÌÜ¤Î½÷Í¥
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î·ë²Ì¤È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦´Ú¹ñÉ÷¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê53É¼¡Ë¡Û
¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÇòÈ©¡×¤ä¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ê´ãº¹¤·¡×¤¬´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ©ÌÀ´¶È´·²¤Î¤ªÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈåºÎï¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÜÎÏ¤Î¤¢¤ë´é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö´éÎ©¤Á¤¬´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤¬´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Ç°ìÃÊ¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú2°Ì¡§¹À¥¤¹¤º¡Ê41É¼¡Ë¡Û
À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¾¯½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´Ú¹ñÉ÷¥á¥¤¥¯¤È¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ¸µ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤äÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î´Ú¹ñÉ÷¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡§ºÚ¡¹½ï¡Ê40É¼¡Ë¡Û
´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤¬ÀÚ¤ìÄ¹¡¢´é¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬´Ú¹ñÉ÷¤Î²½¾Ñ¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄ¹¿È¤Ç¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èþ¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú4°Ì¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ê38É¼¡Ë¡Û
ÆÈÆÃ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê´é¤Ä¤¤¬´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¹¥ÁêÀ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿§Çò¤ÇÌÜ¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î´éÎ©¤Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÌÌÄ¹¤ÇÌÜ¤¬ºÙ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÇ»¤¤²½¾Ñ¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú5°Ì¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê37É¼¡Ë¡Û
À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖåºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿§Çò¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÈ©¤âåºÎï¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
6°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê33É¼¡Ë¡¢¤¢¤Î¤µ¤ó¡Ê31É¼¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Î¨8°Ì¡Ê26É¼¡Ë¤Ë¤Ï¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥¶¥»¥à¡ÊTHE SAEM¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº