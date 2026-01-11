元世界ランキング4位のテニスプレーヤー・伊達公子さん（55）。3年前の再婚発表も話題となった伊達さんに、夫との出会いや第一印象、馴れ初めについて伺った。

【画像】「素敵すぎる…」笑顔でピッタリ寄り添う伊達公子さんご夫婦のツーショット、現役時代の秘蔵ショットも…この記事の写真を全て見る

約半年は「片思い状態」だったという理由、一緒に暮らすようになって起きた“びっくりするような変化”とは……？ （全4回の1回目／続きを読む）



伊達公子さん。現在はジュニア育成やテニス界の環境整備にも尽力している ©末永裕樹／文藝春秋

◆◆◆

――先日、伊達さんが主宰するジュニア育成の合宿映像を拝見したのですが、参加している中学生と変わらない姿でしたね。

伊達公子さん（以下、伊達） やめてください！ もう55歳ですよ。51歳ごろからなんか体の衰えを感じちゃって……。だからジュニアの合宿では、もう一緒には打てないので、体ではなく頭と口を動かしています（笑）。

――現役時代から変わらぬエネルギーを感じます。50代での再婚も話題となりましたが、結婚生活も充実していますか？

伊達 毎日ハッピーに過ごしてはいますね。お互いに50歳を超えての再婚だったので、それぞれの時間を大切にし、お互いの仕事を尊重しながら過ごしています。

結婚したのは2022年1月で、私が52歳の誕生日を迎える9月に公式発表しました。でも籍を入れる前から5年近く一緒に住んでいたので、もう、あうんの呼吸の域に入ったという感じですかね。

1番は「食生活を楽しめる人」…理想の相手の条件とは？

――前夫のミハエル・クルムさん（元レーシングドライバー）と離婚されたのが、2016年9月でした。

伊達 マイク（ミハエル・クルムさんの愛称）とは嫌いになって別れたわけじゃなかったし、結婚生活は本当に楽しかったです。ただ、彼と別れてしばらくしてから、この先人生100年の設計を考えるとまだ50年以上あるなって思い始めて。

――徐々に再婚を視野に入れて。

伊達 そうですね。籍を入れること自体にこだわりはなかったんですが、やっぱり人生の伴侶がいた方がいいな、って思っていましたね。

友人に相手の条件を聞かれて、いくつか希望を出しました。一番は食生活を楽しめる人。食べることが心の豊かさを育むと私は考えているので、食にこだわりを持っている人が第一条件でした。2つ目は仕事に情熱を持っている人で、3つ目は年上。

――条件は3つ？

「条件にピッタリな人がいる」友人の紹介で

伊達 いえ、同じように離婚経験があって、子どもがいるならある程度成人に近いこと。あとは車の運転が好きな人、旅行が好きな人、スポーツが好きな人とか……色々言いました。多いですかね。でもいうのは自由だと思って（笑）。でも友人が、その条件にピッタリな人がいる、と教えてくれたんです。

その時、名前を聞いてすぐに「紹介、お願いします」と即答しました。性格までは分かりませんでしたが、その方のことは認識していました。

――都内有名レストランの統括支配人の方ですよね。

伊達 そうです。以前お店に行ったこともあるので、そこにいる方という認識はあったんです。

それで、紹介してくれた友人夫婦と4人で会ったんですけど、彼はずっと引き気味でした。引き合わせのような雰囲気が嫌だったみたいです。ただ話してみると、大学時代まで体育会のスキー部だっただけに、スポーツが好きで興味がある。趣味は車だから、運転も好き。仕事にもすごく情熱を持っている。それに断食で通っている場所が同じとか、話が合ったんです。

私はすぐに「この人いいな」と思ったんですけど、最初はなかなか会う機会すら持ってもらえませんでした。お店に行きたいと言っても「その日は予約で埋まっている」とか「当日は店に出ていない」とか。明らかに避けられている感じでした。

――えっ、伊達公子を袖にするんですか！

伊達 出会った当初から「今後は仕事一筋に生きる」と決めたと常々、言っていましたから。

半年くらい続いた片思いの状態

――難攻不落だったんですね。

伊達 でも、私は諦めません（笑）。当時、彼の職場と私のトレーニングジムがわりと近くにあったんです。なので、私の1週間分のトレーニングスケジュールを送って、「ここが空いてます。いつなら時間がありますか」と。

そうなると「全日空いてない」とは言いづらいじゃないですか。断りにくいですよね（笑）。しばらくそんなことを続けていたら「ランチいかがですか」と誘ってくれて。

ただ、彼の仕事柄、いわゆる一般的な食事の時間帯は仕事になるので、かなりずれた時間帯に、それも短時間でした。私も時間帯はフレキシブルに動ける時期だったんです。

でも会って10分ぐらいで「会議が入った」と席を立たれたこともありました。結局、半年間くらいは片思いの状態でした。

伊達さんの引退試合を並んで観戦

――その頃、伊達さんはまだ現役でしたよね。

伊達 膝を手術した後のリハビリ中で、再復活をしようとしていた時期でした。トレーニングや練習などで私のスケジュールも詰め詰めでしたね。ディナーとか、夜に会えたことは一度もなかったです。

でも、お互い忙しいのがよかったのかもしれません。短時間でも直接会って話すことで、かえって理解が深まったのかな。

――粘り勝ちしましたね（笑）。

伊達 ええ（笑）。付き合い始めて間もない2017年9月、私の引退試合になったジャパンウィメンズオープンには、（前夫の）マイクの隣の席で観戦してくれました。



片思いから半年が経つ頃、少しずつ心を開いてくれるようになり、いつしか自然と一緒に暮らすことになっていきました。

生活リズムが異なる生活でも、朝食はできるだけ一緒に

――お相手は、味にとても敏感な職業の人ですよね。家での食事はどうしているんですか？

伊達 彼は長いこと独身だったし、外でおいしいものを食べられる環境にあったので、家で料理する習慣がなかったんです。だから私が作ることが多いですね。彼は味のプロなので緊張していたんですが、意外にも家庭料理には無頓着。安心したけど、調味料や出汁の種類などは当てられちゃいます。

ただ、朝食は彼が作ってくれるようになりました。基本、メニューはコーヒーとパンにヨーグルト、フルーツ程度。それでもはじめと比べると、コーヒーが淹れられるようになったってことになります（笑）。簡単なものでも朝はできるだけ一緒に食べたいねと話していて。

――お互い多忙だと、食卓を一緒に囲む時間もなかなか取れませんよね。

伊達 私たちは生活リズムが結構違うんです。彼は仕事の関係で帰りが遅くて、23時ぐらい。でも私は基本、早寝早起きしたいタイプ。食事に関しても、時間と心に余裕があるときは家で料理することが多いですし、疲れていても時間がなくても作りたいと思う時は作ります。

なので、最初はどんなに遅くても彼の帰宅時間に合わせて夜ご飯を食べるようにしていたんですけど、ある時から臨機応変になりました。無理はしないようにして、私は先に夕食をとって、彼には温めれば食べられるようなものを作り置きしておくときもあります。逆に、「今夜はごはんの用意がない」とか「私は外で食べる日だから食べて帰ってきてね」と言うことも多いですね。

2人とも外で済ませて、という日が続いても気にならなくなりましたし、これまでは出来合いのものを買うっていうのに抵抗があったんですが、デパ地下の総菜を買うこともあります。自分を許せるようになったというか。

「彼の影響で、自分を解放することを覚えました」

――自分を許して、デパ地下？

伊達 どんな添加物や香料、保存料が入っているか分からないと不安になるので、口に入れるものはできるだけ全部手作りしていたいんです。もちろん、自分で作ったものよりデパ地下で買った総菜の方がおいしいものもあるでしょうけど、料理を作らない自分が許せなくて。

――アスリートは栄養管理の徹底も求められますよね。

伊達 でも、彼の影響もあり、少しずつ自分を解放することを覚えました。たまには総菜を買ってみるのもいいかなと。やっぱりおいしいですし、何より楽ですよね（笑）。

――私生活でも自分に厳しかった。

伊達 こうありたいという自分がいましたね。コート上だけでなく私生活でも、こうと決めたらそれをやらない自分を認められなかった。でも、再婚して心がオープンになれた。これまでは、食事でも体にいいもの以外は遮断してきたし、心も遮断気味でした。

引退したからというのもあるかもしれないけど、自分を許せるようになったんです。体が痛い時はトレーニングしないとか、億劫な時はご飯を作らないとか、今は“やらない努力”を一生懸命しているところです（笑）。

再婚して起きた“びっくりするような変化”

――パートナーからどのように影響されたんですか。

伊達 色々ありますけど、例えば彼は、コンビニのごはんを絶賛しています。プロのシェフの料理、家庭料理、あるいはコンビニ食材とか分けて考えられる人なんです。それぞれの良さがあると。



セブン-イレブンの「金のシリーズ」（セブンプレミアム）とか、「この価格帯でこの味はすごい！」って。私は食に対しても「こうでなきゃ！」というのが強すぎる部分があって。お米は炊飯器じゃなくて土鍋で炊きたいとか、そういうこだわりは変わらず持ちつつも、たまには手を抜いてもいいなって思えるようになりました。

趣味の登山には、朝早すぎて手作りのおにぎりとはいかないこともあり、コンビニのおにぎりを買って行きます。以前の私からするとちょっとびっくりするような変化なんですよ（笑）。（つづく）

写真＝末永裕樹／文藝春秋

〈51歳の時に“予想外のプロポーズ”…「法律婚は考えていなかった」伊達公子（55）が5年の同居→再婚を決めるまで〉へ続く

（吉井 妙子）