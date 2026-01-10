見た目のインパクトすごっっっっ！！【コストコ】新年会に♡「大容量フード」

ホームパーティーに華を添える【コストコ】の「大容量フード」。年末年始の忘年会や新年会でも活躍する大容量フードを上手に活用すれば、あっという間に場を盛り上げるような華やかな食卓が完成するはずです。そこで今回は、コストコらしい見た目のインパクトにも注目したい、おすすめフードを紹介します。

見た目も味も上品なカップケーキ

コストコマニアがそろって注目する「アールグレイカップケーキ 8個入」。オレンジピールとアーモンドスライスをトッピングしたカップケーキがそれぞれ4個ずつ入っていて、どちらもベースとなるカップケーキには紅茶の茶葉が練り込まれています。カップケーキの上のクリームも紅茶風味となっており、紅茶の風味を楽しめる上品さがポイントです。

上品なビジュアルでもインパクトは抜群！

「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」は、底面に敷き詰めたスポンジの上に、キャラメルペースト、キャラメル風味クリーム、洋梨シラップ漬け、ナパージュを重ねたスイーツ。キャラメルカラーの上品さに反して重量1,000g以上と、しっかりボリューミーなところも魅力的です。@hirokostyle33さんいわく「大人向けテイストで落ち着いた、甘さです。」とのこと。

大人も子どもも大興奮の巨大ピザ

28cm × 34cmのビッグサイズに驚く「四角クラブミートピザ」。スクエア型は手のひらサイズにカットすれば手に取りやすく、ホームパーティーにもぴったりな一品です。@costco_hackerさんによると、ピザには「ふわっとしたカニの身がたっぷり！」なんだとか。さらに驚くのは、このサイズ感とカニたっぷりの豪華なピザを\1,980（税込）で購入できる点です。

お酒のおつまみにぴったり

@costco_hackerさんが「個人的には、これまでのバゲット系の中で断トツ1位！」と大絶賛するのは「明太バゲット 2本」。バゲットをまるまる2本分使った明太バゲットの価格は、なんと\998（税込）。パスタやグラタンなどの洋食メニューのお供にも、お酒のおつまみにも使えるため、大容量でもあっという間になくなってしまいそうです。

おうちでの新年会メニューに迷ったら【コストコ】の「大容量フード」におまかせ！ 手間をかけずに、テーブルの上が華やかになるメニューを揃えられるので、気になる方はぜひお近くの店舗をチェックしてみてくださいね。

