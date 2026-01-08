くっきー！「3COINS」とコラボ、テーマは“架空の王国”おみやげ屋 ワールド全開アイテム発表
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）とコラボ。くっきー！書き下ろしのイラストとアイデアが詰まった限定グッズを17日より販売開始する。
【画像】くっきー！ワールド全開、「3COINS」コラボ商品（詳細）
くっきー！考案の「架空の国“シターゴ王国”のおみやげ屋」をテーマに、ワールド全開のグッズを盛りだくさんに展開する。・コラボレーションのために書き下ろした、シターゴ王家の「ズガーイ国王」「ビティ王妃」「アーバラ王子」がデザインされたアイテムを中心に、この国独自の文字を用いた缶バッジやトートバッグ、こだわりの詰まった麻雀セットなども登場する。
■くっきー！考案
「架空の国“シターゴ王国”のおみやげ屋」
ある日、買い付けの旅の途中。
地図にもネットにも載っていない小さな国に迷い込みました。
そこは、時間の流れが少しゆっくりで、緑深き中にポツリとある楽園のような国。
おまじないのような模様はこの国独自の文字。
「これはいったいどこの国のもの?」と聞くと、
「ここは、人智の外側にある国。でも、あなたの想い出の場所ですよ」
そんな不思議な国で見つけた雑貨たちを、少しだけ日本に持ち帰ってきました。
