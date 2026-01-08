「大谷夫妻は、12月中旬からハワイ島の高級リゾートホテルのVIPルームに滞在していたそうです。1月中旬からは北米でトレーニングの予定が入っていると聞いていますが、家族水入らずの時間でつかの間のリフレッシュとなったようです」（在米ジャーナリスト）

娘が誕生して初めての年越しとなった大谷翔平（31）一家。ハワイ島のコナではペアルックに身を包んだ夫妻の目撃情報も飛び出した。

「ショッピングモールで買い物を楽しんでいたようで、大谷選手は愛まなむすめ娘が乗ったベビーカーを押していたそうです」（前出・在米ジャーナリスト）

そして年末は“幸運の象徴”とともに過ごしていた。

「一家が宿泊したホテルの特徴は、イルカを間近で見られること。イルカは“幸せを運ぶ”といわれているため、人気スポットなのだそう。きっと家族の“新しい友達”となったはずです」（前出・在米ジャーナリスト）

真美子さん（29）も新しい一年に際して改革の最中だという。

「最近の真美子さんは、“アーモンドミルクには美肌やアンチエイジングの効果がある”“前髪はパッツンよりも横に流すほうがトレンド”などと、美容やファッションの知識を身につけているようです」（夫妻の知人）

真美子さんの知人も言う。

「日本にいたころより、歩くときの姿勢がシャンとしているように感じます。以前は猫背になりがちで“腰が痛くなりやすい”と言っていましたが、背筋を伸ばすように気を付けているみたいですね」

こうした真美子さんの変化には、一家あげての計画が関係していた。

「大谷一家は昨年11月、ファミリー財団の設立を発表しました。メジャーリーガーの家族財団では多忙な選手に代わって夫人が中心となる場合が多く、夫人がチャリティイベントに参加することもたびたびあるのです。真美子さんも今後は財団の活動で表舞台に立つことが増えるでしょう」（前出・在米ジャーナリスト）

■ファミリー財団設立で“美容熱”がアップ

しかし真美子さんはある懸念を抱いているという。

「真美子さんはシャイな一面があります。結婚後はレッドカーペットなどドレスアップして登場する場面がたびたびありますが、かなり恥ずかしがっているみたいです。肌の露出の少ない服が好きでふだんはナチュラルメークで過ごすことがほとんどなので、慣れない華やかなドレスやメークは似合っているか不安になるそうです。

現地の人々は意見をはっきり主張するのが当たり前。そんななかで、引っ込み思案な真美子さんが財団をしっかりけん引していけるのか心配があるようです。LAの開放的な雰囲気に慣れてきたとはいえ、挨拶の際のハグやキスには今でも恥ずかしさを感じることがあると言っていましたからね」（前出・夫妻の知人）

財団を引っ張る立場として、自信をつけたい―。そんな真美子さんが頼ったのが、夫人会のメンバーだった。

「真美子さんは流行には疎いタイプでしたが、日常的に交流の多い夫人会のメンバーにはかなり感化されているといいます。彼女たちは美容やファッションに敏感なので、最新情報を真美子さんに伝えているそうです。そのなかでも取り入れやすいものを真美子さんは実践しています」（前出・夫妻の知人）

そのひとつが“顔ヨガ”。

「舌を上下左右に回したり、口を“あいうえお”の形に大きく動かしたりする顔ヨガをやっているそうです。顔や口元のたるみ防止や、表情筋を鍛えることにもつながるのだとか。育児中で慢性的な寝不足ですが、疲れが外見に出ないように、との思いもあるそうです」（前出・真美子さんの知人）

もうひとつの美容法はなんと愛娘とともに――。

「愛娘と一緒に日光浴をしていると聞きました。毎朝目が覚めたら、カーテンを開けて軽くストレッチをしながら太陽光を浴びるのを習慣にしているといいます。朝日を浴びるとセロトニンの分泌が促され、精神安定やストレス軽減の効果があるといわれています。

真美子さんは結婚してから注目されっぱなしですから、こうしたちょっとした心がけも大切にしているみたいです」（前出・真美子さんの知人）

真美子さんのたゆまぬ努力は、しっかり実を結んでいるようだ。

「子育てが想像以上に忙しいため、真美子さんの美容は手軽さ重視。顔ヨガのバリエーションを増やすため、YouTubeなどで3分程度の短い動画を探し、家事の合間や子どもが寝ている隙間時間を活用しているといいます。

真美子さんなりに美容を気にするようになってからは堂々とした振る舞いになってきたそうです。見た目が整うだけでなく、内面から自信が湧き出ているようですね」（前出・夫妻の知人）

周囲もその変化に気づいているという。

「現地の人々からは真美子さんは年齢よりかなり幼く見えるようで、かわいらしいイメージを持たれがちでした。ですが最近は夫人会の奥さまたちから『キュートなイメージだったけど色気が出てきたね?！』と褒められているといいます。

褒められるとさらに自信が出ますから、これからもさらにオーラが増していくことでしょう」（前出・夫妻の知人）

世界一のスポットライトを浴びる真美子さん。’26年もさらに飛躍しそう！