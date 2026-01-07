Â°¿ÍÅª¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤«¤éAI¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬±¿ÍÑ¤Ø¡ªNAVEX CEO¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤ÎÁÀ¤¤¤ÈGRC¤ÎÌ¤Íè
2025Ç¯¡¢´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Îá½å¼é¤Î¡ÖÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¡¢ÆâÉôÄÌÊó¼Ô¤Ø¤ÎÊóÉü¹Ô°Ù¤Ë·º»öÈ³¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤Ï¼«¼ÒÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤¿¡£·Á¼°Åª¤ÊÀ©ÅÙÀ°È÷¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤òÇØÉé¤¦¶ÉÌÌ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊGRC¡ËÎÎ°è¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëNAVEX¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Fortune 100¤ª¤è¤Ó500´ë¶È¤Î75¡ó¤ò´Þ¤à1Ëü3000¼Ò ¤ÎÁÈ¿¥¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÅý¹ç·¿GRC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNAVEX One¡×¤Ï¡¢ÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸úÀ³ÎÊÝ¤«¤é¾ÚÀ×´ÉÍý¡¢¼è°úÀè¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢NAVEX¤ÎCEO ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ä»á¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤ÎÁÀ¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÞÂ®¤Ë¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Í×·ï¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëGRC¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£2025Ç¯¤Ï¡È¼Â¸úÀ¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅ¾´¹ÅÀ
¡½¡½¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉôÄÌÊó¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÀßÃÖÎ¨¤Ï47¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î59¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÉÔÀµ¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤·¡¢À§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤ËÆâÉôÄÌÊó¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÀµ²ñ·×¤ä²£ÎÎ¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ÒÆâµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°·¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë´ë¶È·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶È³¦¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×100¼Ò¤Î¤¦¤Á23¡ó¤¬NAVEX¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¿ô¤âÌó380Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»²Æþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¡Îá¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¤Þ¤À¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§Âè»°¼Ô¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤¬¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï70¡Á90¡ó¡ö1¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤ò´ØÍ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï36¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤ÀÀ®½ÏÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÎÎ°è¤ÇµÞÂ®¤Ê¹âÅÙ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉôÄÌÊó¼ÔÊÝ¸î¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ù¼Ò¤òÀµ¼°¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1 Japan Fraud Survey 2024-2026, Deloitte
¢£¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡½¡½ÆüËÜ¤Îº£¤Î¸½¾õ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§»ä¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÎÄ¹¤¤½¾¶È°÷¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤Î°ÂÄêÀ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÊÆâÉôÄÌÊó¡ËÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ä³ä¤ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ä¡¢ÉôÌç¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ÀÕÇ¤ÂÎÀ©¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï°ìÂÎ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤Ù¤ÆâÉôÄÌÊó¡¢ÉåÇÔËÉ»ß¡¢Âè»°¼Ô¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¶µ°é¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤ÎGRC¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø2025Ç¯ NAVEXÆüËÜ¥ê¥¹¥¯¡õ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤ÎÊóÉü¶Ø»ß¥Ý¥ê¥·¡¼Æ³ÆþÎ¨¤Ï29¡ó¡¢ÆâÉôÄÌÊó¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï47¡ó ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï38¡ó ¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅÓ¾åÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔÀµ¤äÉÔ¾Í»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤¬50¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§2025Ç¯¤Î¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¸Ç¤ÊÆâÉôÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£NAVEX One¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±°ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆGRC¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¶âÍ»¡¢ÄÌ¿®¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö°ìÉô½ð¤ÎÉÔÀµ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µð³Û¤ÎÈ³¶â¤ä·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î¼Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶Øîþ·º¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá´ü¤Î¥ê¥¹¥¯¸¡ÃÎ¤È°ì´Ó¤·¤¿GRC±¿ÍÑ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿GRC¤ò¤É¤¦Åý¹ç¤¹¤ë¤«¡©ÆüËÜ¸þ¤±¶¯²½¤ÈAI³èÍÑ¤Î¼ÂÁü
¡½¡½ÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿µ¡Ç½¤äUI¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§UI¤Î´°Á´ÆüËÜ¸ì²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Í×·ï¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤ä°ÑÂ÷Àè´ÉÍý¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀßÄê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷100¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÆâÉôÄÌÊó·ï¿ô¤¬0.4·ï¤È¡¢Á´À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î1.57·ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NAVEX¤ÎÅý¹çGRC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò1·ïÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌäÂê¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²ÝÂê¤¬Áá´ü¤Ë¸²ºß²½¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½ÅÍ×°Æ·ï¤Î¿×Â®¤Ê²ò·è¤ä¡¢½èÍý»þ´Ö¡¦ÂÐ±þ¤Î°ì´ÓÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢NAVEX¤Î¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇGRC¥ì¥Ù¥ë¤¬¸þ¾å¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡Ö·Á¼°¤«¤é¼Â¸úÀ¤Ø¡×¤Î°Ü¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤¬À¤³¦¿å½à¤ÎGRC¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤ÀNAVEX One¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÍ¥°ÌÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§Ê¬»¶¤·¤¬¤Á¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¼«Æ°²½¤È²Ä»ë²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¼êºî¶È¤¬Â¿¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÏÎ¾Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢NAVEX One¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÆó¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡ÊÆâÉôÄÌÊó¡Ëµ¡Ç½¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§ÆâÉôÄÌÊó¤ò¡Ö¸«Íî¤È¤·¥¼¥í¡¦Ï³¤ì¥¼¥í¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í¡×¤Ç°·¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö365Æü¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Web¡¢ÅÅÏÃ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÄÌÊó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÊóÆâÍÆ¤Ï¼«Æ°¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃ´ÅöÉô½ð¤Ø¤È¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½éÆ°ÂÐ±þ¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¤Î¤Þ¤ÞÄÉ²Ã¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä´ºº¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤È¡Ö¸øÊ¿À¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡½¡½ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤À»æÊ¸²½¤äÂ°¿Í²½¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤È¸½¾ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÂ°¿Í²½¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¿Ì¾À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ÎÊ¬ÃÇ¡Ê¥µ¥¤¥í¡Ë¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¹çÀ¤È½èÍý¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÏÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Ù¥¤¥Ä¤µ¤ó¤«¤éÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Ä»á¡§»ä¤¬¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æº¬¤Å¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¤È¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¸½¾ìÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬¼«¤é´ú¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ÇGRC¤òÀìÌçÅª¤ËÃ´¤¨¤ë¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
IT¤ÎÎÏ¤Ç¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤àº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤òÁª¤Ó¼è¤ì¤ëÊ¸²½¡×¤ò°é¤Æ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NAVEX One¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÀ°È÷¡×¤«¤é¡Ö¼Â¸úÀ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£ÆâÉôÄÌÊó¼ÔÊÝ¸î¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¼êºî¶È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NAVEX CEO¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ä»á¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤È¤·¤Æ¤É¤¦º¬¤Å¤«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤À¡£Åý¹çGRC¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥È¥Ã¥×¼«¤é¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¤ò¼¨¤¹Ê¸²½¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎGRC¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£·Á¼°ÂÐ±þ¤«¤éÃ¦¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿å½à¤Î¼Â¸úÀ¤¢¤ëGRC¤Ø¡£NAVEX¤ÎÆüËÜËÜ³Ê»²Æþ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼é¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÏÆÃ« Èþ²Â»Ò
