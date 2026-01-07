この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が解説、フランス革命に翻弄された王とコインの物語。ルイ16世の金貨が語る歴史とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【崩壊と革命】時代の転換点となったルイ16世 ルイドール金貨について徹底解説｜ギロチン台に上った人たちとは？｜革命に翻弄されたフランス王朝の終焉の歴史を紐解く」と題した動画を公開。フランス・ブルボン朝の栄華と崩壊、そしてフランス革命という激動の時代を象徴する「ルイドール金貨」について、アンティークコイン専門家の渡辺孝祐氏が解説した。



ルイドール金貨は、フランス・ブルボン王朝の繁栄を象徴するコインであり、王家の権威と経済力を示す重要な通貨であった。特に、フランス最後の王であるルイ16世の治世に発行された金貨は現存数が少なく、「奇跡のルイドール」と称されることもある。



動画では、この金貨が単なる通貨ではなく、フランス革命という歴史の転換点と深く結びついている点が語られる。ルイ16世と王妃マリー・アントワネットがギロチンで処刑されたことは有名だが、その運命を決定づけたのが、皮肉にもルイ16世自身の趣味であったという。



渡辺氏によると、ルイ16世は錠前作りを趣味としており、その腕前はプロ級だった。しかし、この趣味が「鉄の戸棚事件」として知られる悲劇の引き金となる。革命派が国王の裏切りを証明する秘密文書を探していた際、国王の錠前作りを手伝っていた職人が、王の寝室にある隠し戸棚の存在を密告。そこから反革命派との内通を示す文書が発見され、これが国王失脚と処刑を決定づける証拠となってしまったのだ。



フランス革命によって絶対王政は倒れ、王家に関わる多くの文化遺産が民衆によって破壊された。王政の象徴であったルイドール金貨もその多くが鋳潰された。民衆にとってこの金貨は、王侯貴族の浪費や贅沢の象徴でもあったのだ。



ルイドール金貨は、永遠に続くと思われたブルボン王朝の繁栄の絶頂と、その崩壊のシンボルである。そして同時に、絶対王政から共和政へと移行する新時代の幕開けを物語る「革命前夜の財宝」ともいえる、歴史的に非常に貴重なコインであると、動画は締めくくられている。