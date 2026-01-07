ÆÍÇ¡ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÆ°¸þ¡¡Éâ¾å¤·¤¿¡È²ÄÇ½À¡É¤ËÈáÌÄ¤ÎÀ¼¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ÀµÚ
¡¡2025Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¡ÈÆ°¸þ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢MVP1²ó¡¢ÄÌ»»223¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.53¡¢3052Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Î¤«¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNBC¡×¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ø1ÈÖ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÉã¿Æ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Éã¿Æ¶È¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö°úÂà¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Ç»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÂÔ¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Èà¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËºÆ¤ÓTV¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Èà¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¡ÖYes please¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¢¤É¤¦¤«»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¡¼¡¼¡¼¤¹!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡ÖÈà¤ÎºÊ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¿·¤·¤¤»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Èà¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¤½¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÈ¿±þ¤¬SNS¾å¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ëº¸Â¿Æ»Ø¤Èº¸É¨È¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢1Ç¯750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6500Ëü±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£2025Ç¯¤Î³«Ëë»þ¤Ï¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¡¢5·îÃæ½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¡£±ýÇ¯¤Î¤è¤¦¤Êµå°Ò¤äÊÑ²½µå¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ï·àÖ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¡¢23ÅÐÈÄ¡Ê22ÀèÈ¯¡Ë¤Ç11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£112²ó2/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë