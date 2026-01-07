【GameSir Pocket Taco】 予約注文実施中 価格：5,559円

GameSirは、スマートフォン用コントローラー「GameSir Pocket Taco」の予約受付を開始した。価格は5,559円。

本製品は、スマートフォンを挟んで縦型携帯ゲームをプレイできるコントローラー。ゲームボーイのような往年の携帯ゲーム機風のデザインで、メンブレンのABXYボタンとDパッド、タクタイルスイッチのバンパーとトリガーを備えており、Bluetooth接続でAndroidスマートフォンなどと接続できる。

また、クランプ式デザインでスマートフォンをしっかり固定するほか、シリコンパッドでスマートフォンを傷つけずに装着可能。「GameSir」アプリでボタンの割り当て変更や十字キーの斜めロックといったカスタマイズもできる。既に「GameSir」公式サイトにて予約注文が始まっており、3月15日より順次発送が開始される。

