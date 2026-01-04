　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は9862枚となっている。

　TOPIX先物期近は3506ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.44ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52050　　　　　-640　　　　9862
日経225mini 　　　　　　 52050　　　　　-640　　　160569
TOPIX先物 　　　　　　　　3506　　　　　 -44　　　 16240
JPX日経400先物　　　　　 31580　　　　　-445　　　　1375
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　-6　　　　 548
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース