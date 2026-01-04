日経225先物：7日2時＝640円安、5万2050円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は9862枚となっている。
TOPIX先物期近は3506ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52050 -640 9862
日経225mini 52050 -640 160569
TOPIX先物 3506 -44 16240
JPX日経400先物 31580 -445 1375
グロース指数先物 676 -6 548
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
