¡Ö£²¡Ü£µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÇØÈÖ¡Ö£·¡×¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö°ì¥±¥¿¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡×¡Äµð¿Í¤Ç¤Ï¡Ö£²£µ¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö£·¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏµåÃÄ¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£×£å£á£ò£é£î£ç¡¡£Î£õ£í£â£å£ò¡¡£·¡¡£æ£ï£ò¡¡£Ù£Ï£Õ£Ò¡¡£Ô£ï£ò£ï£î£ô£ï¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤Î¥Í¡¼¥à¤È¡¢ÀÄÃÏ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÇò¤¤Àþ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö£·¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²¬ËÜ¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ºîÀ½¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïµð¿Í¤Ç£²£°£±£µÇ¯¤ÎÆþÃÄ»þ¤Ë¡Ö£³£¸¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¡¢£±£¸Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö£²£µ¡×¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡Ö£¸¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤â¡Ö£²£µ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤Ï¡Ö£²£µ¡×¤òºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿£³£±ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼¤¬»ÈÍÑ¡£¡Ö£·¡×¤Ïºòµ¨¡¢¥ï¥°¥Ê¡¼¤È¥«¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡ÖÇØÈÖ¹æ£·¤Ï¿·Á¯¡×¡Ö°ì¥±¥¿ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö²¬ËÜ¤È¥²¥ì¥í¤Î¶¦Æ®¤È¤«ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¶»Ç®¤Ç³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤â£±£·¤Ç£·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÏÂ¿¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡×¡Ö£·¤«¡££²¡Ü£µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï¸½ÃÏ£¶Æü¸á¸å£±»þ¡ÊÆ±£·Æü¸áÁ°£³»þ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£