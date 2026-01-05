シャオミが日本で高コスパスマホ「REDMI Note 15」シリーズの発表を1月15日12時に実施！高耐久な「REDMI Note 15 Pro 5G」が発売へ
|日本でも高コスパスマホ「REDMI Note 15」シリーズが1月15日12時に発売に！シャオミ・ジャパンが公式に予告
Xiaomiは5日（現地時間）、同社が展開するコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドにおける新商品としてミッドレンジからミッドハイレンジクラスのスマートフォン（スマホ）「REDMI Note 15」シリーズをグローバル市場向けに現地時間の2026年1月15日（木）に発表すると予告しています。REDMI Note 15シリーズはREDMI Note 15 Pro+ 5G」および「REDMI Note 15 Pro 5G」、「REDMI Note 15 Pro」、「REDMI Note 15 5G」、「REDMI Note 15」（ともにXiaomi Communications製）がラインナップされ、各機種ともに欧州やアジアなどにて発表後より順次発売されるとのこと。
抽選は1等賞が2,000円分のGoogle Play ギフトカード（5人）、2等賞が1,000円分のGoogle Play ギフトカード（10人）、3等賞が500円分の人気カフェ eギフト（35人）となっています。また購入特典として動画配信サービス「YouTube」のサブスクリプション「YouTube Premium」が2カ月無料（新規登録者限定）や音楽配信サービス「Spotify Premium」が3カ月間無料、クラウドストレージサービス「Google One」（100GB）が3カ月間無料、12カ月以内に1回の無料ディスプレイ交換サービス、分割払いの利息0％、学生割引特典、24カ月間の品質保証が付いています。
なお、価格は欧州ではREDMI Note 15 Pro+ 5Gが449.90ユーロ（約82,000円）から、REDMI Note 15 Pro 5Gが399.90ユーロ（約73,000円）から、REDMI Note 15 Proが349.90ユーロ（約64,000円）から、REDMI Note 15 5Gが279.90ユーロ（約51,000円）から、REDMI Note 15が199.90ユーロ（約37,000円）からとなっています。なお、日本で投入される機種はすでに紹介しているようにREDMI Note 15 Pro 5Gの日本向けモデル（型番：25080RABDR）が存在していることが明らかになっているため、実際に特設WebページでもIP66・IP68に対応していることが示されているため、少なくともREDMI Note 15 Pro 5Gは発売されそうです。
【1月15日 新REDMI Note日本に爆誕!!!】— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) January 5, 2026
2026年、シャオミ・ジャパン最初のスマホは耐久性＆長寿命バッテリーのREDMI Noteシリーズです！
1月15日の正午に発売開始です。
詳細は続報をお待ち下さい。#永く使える頑丈スマホhttps://t.co/nTLjTmdc5w pic.twitter.com/R68NdgNNIM
REDMI Note 15シリーズはREDMIブランドにおける人気モデルであるREDMI Noteシリーズにおける最新機種で、新たにREDMI Note 15シリーズでは次のレベルに引き上げる5機種がラインナップされ、独自の高耐久構造「REDMI Titan」を採用して2.5mからの落下テストなどをクリアする頑丈なフレームとなっているほか、高解像度のAIカメラや耐久性向上などの印象的な体験を備えたフラッグシップレベルの機能を幅広い人に提供するために全面的にアップグレードされているということです。主な仕様は以下の通りとなっており、日本におけるREDMI Noteシリーズとしては昨年3月に発売された「Redmi Note 14 Pro 5G」以来となります。
|機種
|REDMI Note
15 Pro+ 5G
|REDMI Note
15 Pro 5G
|REDMI Note
15 Pro
|REDMI Note
15 5G
|REDMI Note
15
|画面
|6.83型1.5K有機EL
|6.83型1.5K有機EL
|6.77型FHD+有機EL
|6.77型FHD+有機EL
|6.77型FHD+有機EL
|画面ガラス
|Gorilla Grass Victus 2
|高耐久ガラス
|SoC
|Snapdragon 7s Gen 4
|Dimensity 7400 Ultra
|Helio G200-Ultra
|Snapdragon 6 Gen 3
|Helio G100-Ultra
|メインカメラ
|2億画素カメラ
|2億画素カメラ
|2億画素カメラ
|1億800万画素カメラ
|1億800万画素カメラ
|電池容量
|6500mAh
|6580mAh
|6500mAh
|5520mAh
|6000mAh
|急速充電
|最大100W
|最大45W
|最大45W
|最大45W
|最大45W
|防水・防塵
|IP66・IP68
|IP66・IP68
|IP65
|IP65
|IP64
Xiaomi公式 楽天市場店
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・REDMI Note 15 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMI Note 15 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMI Note 15 Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMI Note 15 Pro 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMI Note 15 Pro+ 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMI Note 15 Series - Xiaomi UK
・REDMI Note 15 Series new launch - Xiaomi Global
・REDMI Note 15シリーズ 新登場 - Xiaomi 日本
・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン