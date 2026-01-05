元TOKIOの山口達也氏（53）が5日、X（旧ツイッター）を更新。自身の年収に関するネット上の臆測に言及した。

山口氏は、動物園らしき場所でカピバラと一緒に撮した写真をアップ。カピバラとの“会話”という体裁で「おまえ、年収7000万らしいな」と自身の年収について切り出した。

山口氏は「一体どんな計算で出した数字だよ」とツッコミを入れるも、カピバラから「ネットが言ってんだから間違いないだろ」との指摘を受けると、あきれ顔の絵文字を添えて「…」とうんざりする様子をうかがわせた。

ちゃめっ気たっぷりのこの投稿にファンからは「まさか本人からネタにするとは(笑)間違いを本当のことのように書かれるの恐いですね」「ふふ笑 カピバラに愚痴りたくもなりますよね。暇な人たちが勝手に妄想しているだけです。ネットは、間違いだらけだと思います」「声あげて笑ってしまいました(笑)」などといったコメントが寄せられた。

山口氏は18年4月、女子高生への強制わいせつ容疑で書類送検され起訴猶予処分となり、翌5月に脱退、退所。アルコール依存症のため同5月から19年4月まで専門病院で入院治療を受け退院し、翌5月からは通院治療を続けた。ただ、20年9月22日に酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）で東京区検に略式起訴された。

23年3月には、アルコール依存症を患う当事者として、各種依存症者向け講演活動やセミナーを行う「株式会社 山口達也」を設立。治療を続けながら講演活動に励み、自身の経験を伝えている。24年1月には鹿児島市「あおぞらケアグループ（株式会社ACG）」のテレビCMに出演したことを報告した。