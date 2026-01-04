綿棒や耳かきを使って子どもの耳掃除をする際、子どもが動いてしまったり嫌がってしまったりすることがあり、危険だと感じることはありませんか。そもそも、子どもの耳掃除は小まめに行った方がよいのでしょうか。耳掃除の適切な頻度や注意点などについて、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが子どもの耳を掃除するときの“NG行為”です！

耳掃除は月に1〜2回で十分

Q.親が綿棒や耳かきで子どもの耳掃除を毎日しても問題はないのでしょうか。注意点も含めて、教えてください。

五藤さん「耳掃除をすること自体は、小さな子どもには特に必要な行為と言えます。とはいっても、毎日のように親が耳掃除をするのは、頻度としては過剰になってしまいますね。なぜかというと、耳あかがたまる耳の通り道は、大人になるにつれて徐々に長くなっていきます。子どもの頃は短く、曲がりくねっていて複雑な構造になっているため、慎重に耳掃除をしないと傷つけてしまいやすいんです。

内耳に傷がついてしまうと、細菌感染を起こしかぶれや痛みが生じます。また、余計に耳あかが増えてしまうことにもつながり、悪循環となってしまうため注意が必要ですね」

Q.では、自宅で子どもの耳のケアをしたいときはどうすればいいのでしょうか。耳掃除の適切な頻度はありますか。

五藤さん「家庭で子どもの耳のケアをしたい場合は、無理に穴の奥の方まできれいにさせようとする必要はありません。耳の入り口付近だけを、優しく拭き取るだけでも十分なんですよ。

もともと、人間の耳には『自浄作用』と呼ばれる、耳の奥で生まれた耳あかが自然と外に排出されるような仕組みになっています。この作用を、頻繁に耳掃除をし過ぎることで妨げてしまうばかりか、耳かきや綿棒で耳あかを押し込んでしまう可能性もあるんです。

子どもの耳掃除をする目安としては、月に1〜2回程度で十分です。入浴後などの、耳あかが柔らかくなっているタイミングで、耳の入り口や周囲を優しく拭き取るとよいですね」

Q.子どもの耳を掃除する際にやってはいけない行為はありますか。

五藤さん「まずやってはいけないことに関してですが、竹や金属などの硬い素材の耳かきを使うことですね。硬い素材というだけで耳を傷つけてしまいやすくなりますし、最悪の場合、耳の奥にある鼓膜に傷がつく、もしくは破れてしまう可能性もあります。

子どもが動いたり嫌がったりするなど、耳掃除をするのが難しいと感じた場合は、遠慮なく耳鼻科を受診してください。この場合、3カ月に1回程度を目安に受診するとよいでしょう」

＊ ＊ ＊

耳鼻科では、耳あかを取るための専用の器具やピンセットを使って、きれいに掃除をしてくれるのだそうです。あまり頻繁に掃除をする必要はないとのことですが、自宅での耳掃除が難しい場合は、耳鼻科の受診を検討してみてはいかがでしょうか。