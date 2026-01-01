「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」が３１日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで開催された。３０日に日本レコード大賞で史上三組目＆ロックバンド史上初の三連覇を達成した３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが“オープニング”と大トリを務め、２２年３月の活動再開からスタートした「フェーズ２」を締めくくった。１日から突入した「フェーズ３」では、４月期からＴＢＳ系バラエティー番組「テレビ×ミセス」がレギュラー化することが判明。新たなフェーズも止まることなく、駆け抜けていく。

３年９カ月にわたる「フェーズ２」を華麗に締めた。

今年は放送１００年を記念し、出演者が世代を超えて名曲を歌い継ぐ「放送１００年 紅白スペシャルメドレー」でオープニングを迎えた。ミセスはこのトップバッターとして、テレビ草創期の１９６０年代に生まれた坂本スミ子さんの「夢であいましょう」をカバー。ギターの若井滉斗（２９）、キーボードの藤澤涼架（３２）が暖簾をめくると、ボーカル・ギターの大森元貴（２９）がスタンバイ。柔らかな歌声を響かせ、４時間の夢のような舞台が幕を開けた。

デビュー１０周年の今年は、アルバムのミリオンセールス、全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初の１１０億回を突破、２日間で１０万人を動員した野外ライブ、初の５大ドームと成功を続けた。個人活動でも大森が映画初主演し、連続テレビ小説「あんぱん」で朝ドラ初出演。若井がテレビ朝日系音楽番組「Ｍ：ＺＩＮＥ（エンジン）」でＭＣを務めるなど、充実一途の１年に。フェーズ２は知名度を上げ、国民的バンドに上り詰める重要な期間だった。

１日に「フェーズ３」が開幕。バンドの勢いを示すように、特番として２回放送されてきた「テレビ×ミセス」が４月期の月曜午後９時の枠にレギュラーとして進出することが分かった。ミセスにとって初の全国ネット冠番組となる。第１弾は大森とＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・鎮西寿々歌との熱愛説を払拭し、第２弾は大塚愛とのパフォーマンスで大きな話題を生んだ。関係者によると、３人のスケジュールや豪華ゲストを呼ぶために隔週の放送になる可能性もあるという。

藤澤が１月期のＴＢＳ系日曜劇場「リブート」に連続ドラマ初出演する予定。音楽だけでなく、お茶の間も賑やかすフェーズ３になりそうだ。