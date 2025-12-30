¥è¥¥Ã¥Á¤¬º¸¥Ò¥¶Éé½ý¤ÇÅÓÃæÂà¾ì¡Ä¥Ê¥²¥Ã¥Ä»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÀï¤ò123－147¤ÇÍî¤È¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¤¬20ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬16ÆÀÅÀ3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤¬16ÆÀÅÀ¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬15ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤¬11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£
¡¡Âç¹õÃì¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢21ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¤â¸åÈ¾¤ò·ç¾ì¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Áê¼ê¥Áー¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤¬¸å¤í¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¥è¥¥Ã¥Á¤Îº¸Â¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢º¸¥Ò¥¶¤¬¾¯¤·¶Ê¤¬¤ë·Á¤ÇÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¥³ー¥È¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢Â¤ò¤Ò¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥³ー¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥è¥¥Ã¥Á¤Îº¸¥Ò¥¶¤Î¾õÂÖ¤Ï²á¿Å¸¤äÇ±ºÃ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿ÙÂÓ¤ÎÃÇÎö¤Þ¤¿¤ÏÉôÊ¬ÃÇÎö¤Ê¤Î¤«¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¡£Íâ31Æü¤ËMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´ü´Ö¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3°Ì¤Î22¾¡10ÇÔ¡£¸½ºß¤³¤Î¥Áー¥à¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬º¸Â¼óÇ±ºÃ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤â±¦¥Ò¥¶¤Î¹üºÃ½ý¤È²á¿Å¸¤Î¤¿¤á¥¹¥¿ー¥¿ー3Áª¼ê¤ò·ç¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¨ー¥¹¥¬ー¥É¤Î¥Þ¥ìー¤¬¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç32»î¹ç¤Ø¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥êー¥°5°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ29.6ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢12.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È11.0¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈÊ¿¶Ñ¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¡É¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯4Áª¼ê¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー7Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£¸å¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥ºÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥Áー¥à¤È¤Î±óÀ¬¤¬Â³¤¯¡£
¡Ö¥±¥¬¤âNBA¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿É¤¤¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ï¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥Ç¥ë¥Þ¥óHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¾õ¶·¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤È¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤âÈ¯¸À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî3ÅÙ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âMVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¡¢¥êー¥°¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤Î1¿Í¡£º£¤Ï¤¿¤À¡¢30ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£