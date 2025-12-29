【今年イチバン聴いた歌】小室哲哉＆氷川きよし、地上波初コラボに反響 アウトロでは粋なサプライズも
小室哲哉と氷川きよしが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。地上波初コラボに反響が寄せられた。
【写真】BMSG4組も集結！Ado、なにわ男子、Number_iら豪華出演者
小室と氷川は、小室、宇都宮隆、木根尚登による音楽ユニット・TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を披露。小室のピアノ生演奏で氷川が歌い上げた。
さらに、アウトロでは小室がTM NETWORKの代表曲「Get Wild」の一節をサプライズで演奏した。
2人のステージには、視聴者から「小室哲哉さんと、氷川くんのコラボってスゲエ！」「改めて、名曲だなー」「最後にピアノソロでGET WILD入れてくれた」「小室哲哉の粋なアドリブにテンション上がった」「サプライズGetWildには感動！」といった声が寄せられている。
なお、2人は「氷川きよし with t.komuro」として「Party of Monsters」も披露する。
