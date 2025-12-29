「高校は行かなくていい」子どもがそう言う本当の理由とは？思春期の子育てアドバイザーが解説する親のNG対応
思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、「【高校行かない】どうなる？進学したくない理由と親が取るべき3つの対応」と題した動画を公開。子どもが「高校に行きたくない」と言い出した際の心理と、親が取るべき対応について解説した。
道山氏は、子どもが高校進学を拒む理由として、主に3つのパターンがあると指摘する。第一に「愛情バロメーターが低い」こと。これは、親からの愛情が十分に伝わっておらず、子どもが未来に希望を持てなくなっている状態を指す。この場合、子どもは親を悲しませることで関心を引こうとし、「ニートになる」といった発言をすることがあるという。
第二の理由は「他にやりたいことがある」場合だ。アイドルや料理人など、特定の夢があり、高校進学を遠回りと感じているケースである。道山氏は、このような子どもに対しては、頭ごなしに否定するのではなく、その夢の強さを見極めることが重要だと語る。
そして第三の理由は「5教科の勉強をしたくない」というもの。これは、高校が中学校の勉強の延長線上にあるという誤解から生じる。子どもは、興味のない勉強をさらに3年間続けることに抵抗を感じているのだという。
道山氏は、これらの理由ごとに対処法は異なると説明する。愛情バロメーターが低い場合は、まず子どもの望むこと（好きな料理を作る、話をじっくり聞くなど）を優先し、親子の信頼関係を再構築することが先決である。高校の話は、子どもが自ら相談してくるまで待つべきだとした。また、他に夢がある場合や勉強が嫌な場合は、通信制高校や専門学科など、多様な選択肢があることを情報として提供し、子どもの視野を広げさせることが有効であると述べた。
