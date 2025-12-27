人気YouTuberグループ「おるたなChannel」のないとーが2025年12月19日、個人チャンネルの「ないとーVlog」に、SNSでバズった“爆風ドライヤー”の威力を検証する動画を公開した。

（関連：【画像あり】人気YouTuber、“爆風ドライヤー”の威力を検証）

「おるたなChannel」は登録者数275万人を誇るUUUM所属のYouTuberグループで、12月22日にはないとーが結婚を発表したことでも話題を呼んだ。

「【もはや台風】ドライヤー10分が3分に？SNSで話題の『ゴリラのひとふき』本音レビュー」と題した動画は、常日頃からシャワー後に髪を乾かすのが面倒と感じているないとーが、SNSでバズっていたドライヤーを検証するという内容だ。そのドライヤーとは、株式会社ドウシシャが展開する「ゴリラのひとふき」。搭載された「ゴリラモーター」が生み出す最大風速63.91m/秒のパワフルな風で髪を素早く乾かす、「その風、まさに ゴリラ級！」「爆風すぎて時短になる！？」などと謳うドライヤーだ。

早速、「一番気になる風の強さをみていきましょうか」と、先端のノズルをセットしたスイッチをオン。風量は「弱」「中」「強」の3段階となる。ないとーは自分の髪で風を受け止め、「弱」を「優しい風。全然強さはない」と評し、「中」を「普通のドライヤーの『強』って感じ」と喩えた。そして真価が問われる「3」へ。その強烈な風を浴びて「あ～、どうだろう？」「正直、もっと強いかと思った」と、想像したほどではなかったと率直な感想を伝えた。

とはいえ「ゴリラ級」を自称するそのパワーは本物。その爆風でどれだけのモノを吹き飛ばせるのか検証実験を行うと、テーブルに乗せた70gのサプリメント入りボトルを軽々と動かし、204gの水筒を押し倒していた。

そして最後の実験対象物として取り出したのは、約520gの中身の入ったペットボトルだ。当然ながら、ないとーが普段使用している一般的なドライヤーでは微動だにせず、「ゴリラのひとふき」の風圧をもってしても歯が立たなかった。そこで、ないとーはノズルを取り外して再度挑戦。すると、本来の力が解放されたかのように吹き付ける突風がペットボトルをじわじわとテーブルの端に追いやり、ついには地面に落とすことに成功していた。

その後、実際に自分の濡れた髪を乾かしてタイムを計測したないとー。その結果、一般的なドライヤーが2分52秒かかったところ、「ゴリラのひとふき」は1分50秒となり、1分以上時短できることがわかった。

本動画に対し、コメント欄には「ドライヤー買い替えたかったので有り難い」「ペットボトルも動くのすごい風量」「気になってたから紹介してくれて嬉しい」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）