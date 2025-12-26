NHKは26日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）の曲順を発表し、3年連続3度目の出場のロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が初の大トリを務める。バンドが大トリに起用されるのは76回を数える紅白の長い歴史の中でも史上初。「フェーズ2」を紅白大トリで締めることに、ファンからも祝福の声が上がった。

Mrs. GREEN APPLEは今回、オープニングの「放送100年 紅白スペシャルメドレー」にも登場し、「夢であいましょう」を披露する。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。そのオープニングと大トリをMrs. GREEN APPLEが飾ることに、X（旧ツイッター）では「ミセス大トリ」がトレンド入り。ファンからは「出場3年目で大トリとかすごすぎる！ミセスで始まってミセスで終わるの？」「ミセスで始まりミセスで終わる今年の紅白」「トップバッター＆大トリて凄すぎるって」「ミセス3回目の出場で大トリは流石にビビった」など喜びのコメントが多く書き込まれた。

バンドは2022年3月から始まった「フェーズ2」がこの紅白をもって終了。26年1月1日から「フェーズ3」を開幕させることを宣言している。

2018年の第69回紅白歌合戦ではサザンオールスターズが「究極の大トリ」を務めたことがあるが、白組ではなく特別企画としての出場だった。