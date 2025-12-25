東京世界陸上女子日本代表の山本有真が２５日、自身のインスタグラムに新規投稿。オシャレ私服で東京ディズニーランドの「クリスマスディズニー」に行った様子を公開した。

「メリークリスマス！初めてのクリスマスディズニーに行ってきました もう全部がキラキラでとにかくキラキラでした。！笑」とつづった山本。さらに「閉園間際に疲れ果てて乗ったカリブの海賊から出てきたところをファンの方に声かけてもらったけど、ほぼ目あいてなくて申し訳ない！」と謝罪しつつ、「今回も最初から最後まで幸せでしタ」と感想を記した。

ふんわり系の私服にキャラクターのかぶり物をかぶった山本。フォロワーからも「衣装と髪型似合ってますよ」「有真ちゃん可愛すぎます」「いつもキラキラしてます」「有真ちゃん可愛いわあ」「笑顔かわいくて綺麗で素敵です」と反響の声がわき起こっていた。

山本は今年９月に開催された東京世界陸上で女子５０００メートルの代表に。予選ではスタートから山本と田中が果敢に前へ。山本が先頭、田中が２番手でよどみないペースでレースは進んだ。２５００メートル過ぎには田中が先頭に。残り１周まで先頭で引っ張り続けた。海外勢が得意とするラストスパート勝負に持ち込ませず、堂々の決勝進出を決めた。

山本はレース後、前日夜に田中とかわした会話を明かし「『私に何かできることはない？』と聞いて、１周７２秒で６周半押すことになった。自分のためにもなるし、田中さんのためにもなる」。２年半ぶりの自己ベストを出した金栗杯では田中がペースメーカーを務めており、「私がここにいるのは田中さんのおかげ。恩返しがしたかった」と笑顔で明かしていた。