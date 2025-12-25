元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）は、24日夜に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発！！」に出演。特別ゲストで出演した女優天海祐希（58）にかけた言葉に、天海から本気モードの「7文字」で、一喝される場面があった。

特別ゲストでの登場となった天海は、「モーニングショー」レギュラーの一茂、俳優石原良純、元テレビ朝日社員の玉川徹氏が座る列に着席。両隣は一茂、良純で、進行役のフリーアナウンサー羽鳥慎一に「大丈夫ですか？ まだ変更可能です」と水を向けられ、「もちろん。何をおっしゃいますか。ここがいいです」と笑顔で応じた。

すると一茂が「私のひざの上とかっていうのもありますけどね」と、天海に軽口をたたいたため、これに天海は低い声で「やめてください」と、ピシャリ、一喝した。

羽鳥から「帰るという選択肢もあります」と促された天海は、「大丈夫です。仲良くさせていただいているので」と一茂との関係性を強調したが、一茂はさらに「同じ、一流の役者としてお付き合いさせていただいている」と、にんまりした表情で発言。天海は再び、「何言ってるんですか？」と一茂をにらむように見やった。

一茂の「ひざの上」発言に対する天海の「やめてください」に、「本気で言われていたね」と爆笑していた玉川氏は、「また、本気で嫌がられている」と一茂にツッコんでいた。