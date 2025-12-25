【PEANUTS】MLB３チームをフィーチャーしたニューエラコラボアイテムが1月2日発売！
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラより、MLB（メジャーリーグベースボール）所属の3チームをフィーチャーした『ピーナッツ』との最新コラボレーションを、全国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて2026年1月2日（金）に発売される。
＞＞＞ニューエラ『PEANUTS』コラボアイテムをチェック！（写真16点）
『ピーナッツ』は、1950年にチャールズ M.シュルツ氏がアメリカの新聞7紙で連載をスタートし、2025年に75周年を迎えました。ニューエラはこれまでも『ピーナッツ』と何度もコラボレーションを実施し、常に多くの反響を得てきた。
今回はニューエラと『ピーナッツ』のコラボレーションで、初めてMLBをフィーチャーしたコレクションとなる。
『ピーナッツ』の作品内でも、野球を取り上げたストーリーも多く登場。オリジナルのクリエイティブをアレンジし、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスのキャップをかぶったスヌーピーや、グローブやキャップを着用したウッドストックをあしらったキャップの全9種が展開される。
MLBと『PEANUTS』のコラボキャップでクールにキメてみよう！
