赤ちゃんがハイハイで大型犬の小屋に近づいた後の様子が、TikTokで話題となっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのメルくんと暮らす「meluuu927」さん。投稿から2.1万回以上再生され、「困ってるのかわいい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんがハイハイで『大型犬のクレートに近付いた』結果→戸惑ってしまい…困り果てる光景】

やさしすぎるお兄ちゃんの葛藤

登場するのは、ゴールデンレトリバーのメルくん。とある日、メルくんが自分の小屋でくつろいでいると、そこへ赤ちゃんが「お兄ちゃん遊ぼう～」と、ハイハイで猛烈なアプローチを仕掛けてきたのでした。

大好きな赤ちゃんが近づいてきて嬉しいはずのメルくんですが、どうやら小屋から外へ出たいタイミングだったそう。入り口には赤ちゃんがいるため、無理に出ようとすればぶつかってしまうかもしれません。メルくんはやさしく後退し、困ったような表情を浮かべていたといいます。

ついに訪れた脱出のチャンス！

メルくんは決して強引に突破しようとはせず、ただじっと耐えていたんだそう。そしてついに、「ママ助けて～」と言わんばかりの切実な視線をママへと送ったんだとか。ママに気づいてほしくて、じっと見つめていたといいます。

そんなメルくんの様子に気づいたママが、赤ちゃんに「メルくん、お外に出たいんだって」とやさしく声をかけたんだそう。すると、赤ちゃんがひょいとママのほうへ振り向いたのでした。メルくんは、絶好のチャンスを見逃しません！

赤ちゃんへの愛があふれる神対応

赤ちゃんの脇をすり抜けて、ようやく小屋から脱出したメルくん。真っ先にママの元へと駆け寄り、なでてもらってとても満足げな様子を見せたといいます。赤ちゃんは、メルくんがいなくなった小屋が気になり始めたのか、中を覗き込んでいたんだそう。

赤ちゃんを傷つけないようにと我慢する姿には、ゴールデンレトリバー特有の賢さと深い愛情が感じられますね。いつもやさしさを忘れないメルくんの姿は、まさに理想のお兄ちゃんなのでした。

この投稿には「困っているメルくんの顔がかわいくて癒される」「つい構いたくなっちゃうね」「お兄ちゃんの配慮が素晴らしい！赤ちゃんとの関係がとっても素敵です」「ママに助けを求める視線がたまらない」「これからもずっと仲良しでいてね」といった声が寄せられています。

投稿者である「メルウー927 MELUの日記」さんのアカウントでは、メルくんと赤ちゃんの賑やかで微笑ましい成長記録が投稿されています。メルくんと赤ちゃんの穏やかな日常は、疲れた心に元気をチャージしてくれるでしょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「meluuu927」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。