¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ËÜÄ¾Èþ¤µ¤ó½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï12·î22Æü¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ËÜÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡×¤ò¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ¤¬1,100±ß¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ñ¥·¥ã¡ª¡×¸ÂÄêÈÇ¤¬1,650±ß¡£
¡¡¾¾ËÜÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025 FIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¡£½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·ー¤Ê»Ñ¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ú¾¾ËÜÄ¾Èþ¤µ¤óËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÄ©Àï¤·¤Ê¤¤°áÁõ¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡ÊC¡ËÌî¸ý²ÖÍü¡¿½¸±Ñ¼Ò