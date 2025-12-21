もうすぐクリスマス。サンタクロースと聞くと、赤いコートに帽子、白いふさふさのひげ、そしてふくよかな体つきを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。そんなおなじみのイメージを、いい意味で裏切る思い出の写真が、Xで注目を集めています。



【写真】号泣する子とマッチョサンタ…思わず二度見の1枚

投稿したのは、漫画家の犬好晶（いぬよし・あきら）さん。見た目と中身が正反対な男女のラブコメディ『クマとウサギは友達ではいられない』（ガンガンコミックスpixiv）を連載しており、自身のX（あきらさん／@damedame_ol）は、18.6万人のフォロワーを抱える人気アカウントです。



今回話題になったのは、あきらさんの夫が子どものころに撮影された、1枚の写真です。



「日焼けしたゴリゴリマッチョのノースリーブサンタに寄り添われてギャン泣きしてる幼少期の夫、かわいい」



そんなコメントとともに公開されたその写真には、なんと“ふたり”のサンタクロースが写っていました。ひとりは、私たちがよく目にする王道スタイル。赤い帽子に長袖の赤い衣装をまとったサンタクロースです。夫はその腕の中で手足を投げ出し、口を大きく開けて号泣しています。



一方、もうひとりのサンタクロースに目を向けると……どこか様子が違います。赤い帽子は同じものの、衣装はまさかのノースリーブ。さらに、筋肉隆々のたくましい腕があらわになっており、その圧倒的な存在感に思わず目を奪われてしまいます。インパクト抜群のショットは、19万件を超える“いいね”を集める大反響に。詳しいお話を伺いました。



“怖がり”だった夫の懐かしいクリスマスの思い出

ーー撮影時の状況について教えてください。



「夫が1歳のころ、地元のショッピングモールに行ったときに撮影された写真です。義実家でアルバムを見せていただいているときに見つけました。当の夫は、まだ小さかったため、まったく覚えていないようです。ほかにも、子ども用のプールが怖くて泣いていたり、ヒーローショーの握手会で怯えていたりする写真もあったので、怖がりだったのだと思います」



ーーこの写真を見たときの感想は？



「情報量が多くて、びっくりしました（笑）。笑いながら、思わずこの写真をスマホで撮ったことを覚えています」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。たくさんリプライが届いていますが、印象に残ったものがあれば教えてください。



「とても驚いています。夫は困惑して『何が起きてるの？』と言っています。私は漫画家なので、自分の漫画よりもバズってしまい、少し複雑な気分です（笑）。リプライの中に、『うぇ〜いパパさんママさん見てるぅ？ 今からこの坊やにベリースペシャルでマッチョなプレゼントをあげちゃいまぁ〜す♪』と、サンタクロースのアテレコをしたものがあって、チャラ男風味でおもしろかったですね」



リプ欄は、ツッコミと笑いであふれています。



「これは泣くわwww」

「プレゼントは筋肉か〜」

「もうハルクホーガンやん」

「いやこれどういう状況！？w」

「トナカイ担いでやって来そう」

「どーしてこうなったのか知りたい」

「まずなんでそんなサンタいるんだw」

「なんていい写真もってやがるんだ！」

「マッスルサンタが主人公過ぎるんですがw」

「ソリは自分で引くし、プレゼント配り終わったらプロテイン飲みそう」

「マッチョマンのスマイルといい、泣いている表情といい、素晴らしい写真」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）