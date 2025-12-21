料理研究家のだれウマさんは12月19日、自身のXを更新。パクリ疑惑に反論し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：だれウマさん公式Xより）

料理研究家のだれウマさんは12月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「これをパクリと言われたら、僕たち料理研究家はもうやっていけない」と吐露しました。

【画像】だれウマ、パクリ疑惑に反論

「似てしまうことは仕方のないこと」

だれウマさんは18日、簡単に作れる“チキンピラフ”のレシピを紹介。すると「リュウジさんのやけくそパエリアにそっくりですねー」とのコメントが寄せられました。だれウマさんは、19日にそれを引用し「DMでも『パクリ』というコメントを少し頂くので…この場を借りて説明させていただきますと4年前に僕はこのレシピを投稿しております」と説明。

「そもそもシンプルな調理工程、材料になればなるほど似てしまうことは仕方のないことです。それよりも『美味しい幸せ』が広がればそれで良いのではないのでしょうか？しかもリュウジ大先輩のレシピも拝見しましたが材料も調味料も全然違うじゃないですか。これをパクリと言われたら、僕たち料理研究家はもうやっていけないですよ」と、思いもつづりました。

コメントでは「似てる＝パクリなら、家庭料理は全部アウトになるよね」「他人は気にせず、己が料理に邁進してください」「だいたい料理のさしすせそ使ってる研究家や料理人は全員パクリになっちまうじゃねぇか」「たぶんだけどリュウジさんなら　こんなのパクリじゃねぇよ！！って言いそうです」「理路整然で大人の対応すぎるし想いも真っ直ぐ伝わる」と、温かい声などが見られました。

4年前の動画も公開

同ポストに、2021年に投稿したYouTube動画のリンクも添えただれウマさん。「やばい鶏ピラフ」の作り方を紹介しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)