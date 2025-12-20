¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È½Å¿®¿µÇ·²ð¤¬°ì¸À
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î5Æü¤ÎÄ«7»þ¤Ë¸ò¾Ä´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤Ç¡Ê1ÎÝ3ÎÝ¡Ë³°Ìî¤â¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¢±¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢30ËÜÂÇ¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Æ±¤¸¤¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½Å¿®¿µÇ·²ð¤µ¤ó¤â¡ÖÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£