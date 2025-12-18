この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が自身のYouTubeチャンネルで『腸活のプロに聞いた!自宅で出来る腸内洗浄と腸内細菌の育て方!腸内環境を整えると人生激変!』と題した動画を公開した。ゲストとして迎えられた腸活の専門家・餌取 啓予氏が、壮絶な体験と劇的な回復の過程を語っている。



音琶氏は知人を通じて餌取氏のプログラムを体験し、体が極めて軽くなり、肌や髪の状態が改善されたという。周囲からも「ツヤツヤしている」と指摘されるほどの変化があり、その効果を実感したことが今回のコラボレーションに至った経緯である。



餌取氏はかつて深刻な健康不調に苦しんでいた。社長秘書として多忙な日々を送っていたある日、突然大量の鼻血が出始め、止まるまでに40分を要した。この症状は毎朝繰り返され、餌取氏は遅刻を避けるため40分早く起きることで対応していたという。さらに全身にじんましんが現れ、花粉症様の症状も顔面に発症した。最終的にはアナフィラキシーショックで救急車に4回搬送され、「今日死ぬ」と覚悟したほどだった。



しかし病院では血液検査の数値だけを見て「あなたは健康です」と告げられた。医師は「適当な薬を適当な量出す」とまで述べ、餌取氏は医療機関での治療を断念した。その後、独自に東洋医学や食事療法を学び、自ら試行錯誤を重ねた結果、全ての症状が改善されたという。



餌取氏が強調するのは「何を食べるか」よりも「何を食べないか」が重要であるという点である。体内に溜まったものを排出する「腸内洗浄」が先決であり、その後に必要な栄養を取り入れるという段階的アプローチが不可欠だとしている。実践したのはミネラルファスティングと呼ばれる方法で、固形物を摂取しない一方でミネラルは補給し続けるという手法だ。餌取氏自身も以前、水だけの断食を試みた際には3日目に起き上がれなくなったという経験があり、ミネラル補給の重要性を痛感したという。



腸が綺麗になった後は、腸内細菌が喜ぶ食事を摂取することが鍵となる。人間の腸内には多数の細菌が存在しており、その構成は個人によって大きく異なる。注目すべきは、自分がどの細菌を持っているかを知ることの重要性である。乳酸菌やビフィズス菌を摂取しても、自分の腸内に存在しない種類であれば効果が得られない場合があるという。餌取氏は簡易的な検査で自分の腸内細菌構成を把握し、それに適した食事を選択することを勧めている。病院での面倒な手続きは不要で、自宅で完結する手軽さも魅力だとしている。



腸内環境の改善は身体面だけでなく、精神面にも影響を及ぼしたという。餌取氏は「性格まで良くなった」と明言する。かつては攻撃的だったが、腸活を実践した結果、そうした行動は消失したという。便秘は毒素が詰まった状態であり、それが精神的な不調にも繋がるという説明は、腸と脳の関連性を示唆している。



便秘や原因不明の不調に悩む人々にとって、腸内環境の改善は包括的な健康改善の手がかりとなる可能性がある。