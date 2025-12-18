【がブリチキン。】クリスマス限定「がブリマスBOX」を12月20日から25日まで販売 / 当日まで予約ＯＫ

唐揚げチェーンの「がブリチキン。」は、クリスマス限定セット「がブリマスBOX」を、12月20日から12月25日までの期間限定で販売する。WEBおよび全国の店頭･電話にて、12月25日のクリスマス当日まで予約を受け付けている。

「がブリマスBOX」は、名物のからあげももをアレンジしたザクザク衣の「クリスピーチキン」や、看板メニュー「骨付鳥ひな」を中心に構成したセット。大人から子どもまで楽しめる内容で、家族や友人と過ごすクリスマスシーンに適した商品となっている。

12月25日まで予約可能で、当日も予約なしでも購入できるが、店頭が混み合う場合があり、事前予約がおすすめとのことだ。

〈商品概要(価格はすべて税込)〉

◆がブリマスBOX L

価格:4,309円(3〜4人前)

内容:からあげもも4個、クリスピーチキン4個、骨付鳥ひな2本、骨付きフランク2本、フライドポテト150g

がブリマスBOX L

◆がブリマスBOX コンボ

価格:2,149円(1〜2人前)

内容:からあげもも4個、クリスピーチキン4個、フライドポテト150g

がブリマスBOX コンボ

◆がブリマスBOX ハーフ&ハーフ

価格:1,749円(1〜2人前)

内容:からあげもも6個、クリスピーチキン6個

がブリマスBOX ハーフ＆ハーフ

〈販売概要〉

予約受付:〜12月25日 各店ラストオーダー時間まで

予約方法:ホットペッパーWEB予約サイト、または、店舗に電話するか来店して申し込み

受け渡し･販売期間:12月20日〜12月25日

※一部店舗では販売がない場合や、BOXの内容が異なる場合がある

※各種BOXはテイクアウト･デリバリーのみ

■「がブリチキン。」 公式サイト